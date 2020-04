Ferrari ‘flexibel’, Binotto verwacht eind mei duidelijkheid over 2020

Mattia Binotto en Ferrari stellen zich flexibel op in 2020. De Ferrari-teambaas zegt open te staan voor nieuwe formats en ideeën. De Italiaan verwacht in mei duidelijkheid over het seizoen 2020. “Het is belangrijk om flexibel te zijn zodat we goede races hebben voor de fans.”

Inmiddels zijn acht races uitgesteld en is de GP van Monaco geannuleerd. Toch meldde Ross Brawn gisteren dat de F1 mikt op 18 à 19 races. De gebruikelijke Grand Prix-structuur zou kunnen worden gewijzigd om dat aantal dit jaar te halen. Mattia Binotto staat ervoor open om op die manier een volwaardig seizoen te kunnen verwezenlijken.

“We weten dat er minimaal acht races nodig zijn om een officieel wereldkampioenschap te hebben, maar men mikt op meer”, vertelt Binotto aan Sky Sports. “Ik denk dat het voor ons belangrijk is om flexibel te zijn.” De Ferrari-teambaas heeft er vertrouwen in dat FOM (Formula One Management, red.) en de teams tot een zo goed mogelijke oplossing zullen komen. “Wij zijn klaar voor eender wat nodig is, of het nu gaat om verkorte raceweekends of dubbele races. Het is belangrijk om flexibel te zijn zodat we goede races hebben voor de fans.”



Voorlopig is het onduidelijk wanneer het seizoen van start kan gaan. “De F1 probeert een zo goed mogelijk seizoen te organiseren. Misschien al vanaf juli als dat mogelijk is, maar dat kan momenteel nog niet bevestigd worden.” Binotto verwacht ten laatste volgende maand duidelijkheid. “Ik denk dat we eind mei een duidelijker beeld zullen hebben”, aldus de Italiaan.

