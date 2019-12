Ferrari: ‘Formule 1 bloedt langzaam dood zonder strikt budgetplafond’

Ferrari-voorzitter Louis Camilleri vreest dat de Formule 1 langzaam dood zal bloeden als er geen strikt budgetplafond komt. Volgens Camilleri is het nodig voor de ‘economische duurzaamheid’ van de sport dat het budgetplafond na verloop van tijd ‘meer van de auto’ omvat.

Vanaf 2021 zal het budgetplafond in werking treden waardoor de teams niet meer dan 175 miljoen dollar mogen uitgeven, maar dat is exclusief het marketingbudget, salarissen van coureurs en de topdrie best verdienende werknemers. Volgens Ferrari-voorzitter Camilleri is het nodig dat het budgetplafond naar verloop van tijd strikter wordt, omdat de Formule 1 anders ‘dood zal bloeden’.

”We hebben een relatief goed compromis bereikt wat betreft het budgetplafond”, zegt Camilleri tegen Autosport. ”We zijn altijd voorstanders geweest omdat we denken dat dit goed is voor de economische duurzaamheid van de sport. Na verloop van tijd moet het budgetplafond meer van de auto omvatten, zoals de krachtbron, maar ook de coureurs en overige zaken. Als de sport niet meer economisch rendabel is, bloedt deze langzaam dood”, aldus de Ferrari-voorzitter.

‘Principiële offers’

Volgens Camilleri zijn de algemene principes in orde, maar valt er nog wat te verbeteren in de details van het budgetplafond. ”We beschouwden het als onze verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat het economisch rendabel blijft. En daarbij moet ik zeggen dat wij en anderen principiële offers hebben gebracht zodat de kleinere teams meer geld zouden krijgen. We zijn er nog niet helemaal wat betreft sommige details, maar de echte principes zijn in wezen prima. Met tien teams met allemaal andere standpunten zullen er altijd discussies zijn”, aldus de Ferrari-voorzitter.

Haas F1-teambaas Günther Steiner liet zich nog onlangs uit over het budgetplafond. De Italiaan vreest dat de topteams volgend jaar veel geld zullen investeren waardoor ze een grote voorsprong zullen opbouwen ten opzichte van de rest van het veld. ”Ze zullen twee jaar op ons vooruitlopen. Maar ik maak me er geen zorgen over omdat je er niks tegen kunt doen. Het is zoals het is. Ze zijn gewoon sterker, hebben meer middelen en zullen een voorsprong hebben. Maar dit komt niet als een verrassing”, aldus Steiner.

