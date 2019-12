Steiner verwacht dat topteams voorsprong van ‘twee jaar’ zullen opbouwen in 2020

Haas F1-teambaas Günther Steiner verwacht dat topteams een voorsprong van ‘twee jaar’ zullen opbouwen in 2020. De Italiaan maakt zich er echter geen zorgen over, ‘omdat je er niets tegen kunt doen’.

Vanaf 2021 zal het budgetplafond in werking treden waardoor de teams niet meer dan 175 miljoen dollar mogen uitgeven, maar dat is exclusief het marketingbudget, salarissen van coureurs en de top drie best verdienende werknemers. Red Bull-teambaas Christian Horner gaf al aan dat 2020 het duurste jaar ooit zou kunnen worden voor het team, en Haas F1-teambaas Steiner verwacht dat de topteams daardoor een flinke voorsprong zullen hebben op de rest van het veld.

”Ze zullen twee jaar op ons vooruitlopen”, zegt Steiner tegen Racefans.net. ”Maar ik maak me er geen zorgen over omdat je er niks tegen kunt doen. Het is zoals het is”, aldus de Italiaan.

Geen verrassing

”Het is december, wat kan je nu nog doen? Zelfs al krijg je twintig miljoen erbij, het is lastig om nu nog wat te doen omdat je ze dan toch weer moet laten gaan. Ze zijn gewoon sterker, hebben meer middelen en zullen een voorsprong hebben. Maar dit komt niet als een verrassing. Op een gegeven moment moet je die stap zetten. Je komt er niet omheen. Je moet je er overheen zetten en vanaf daar beginnen”, aldus de Italiaan.

Haas kende een tegenvallend seizoen met veel problemen. De Amerikaanse renstal eindigde met 28 punten op de negende plaats in het constructeurskampioenschap. Tijdens het seizoen greep het team meermaals terug naar oude chassis en experimenteerde het ook met voorvleugels in de hoop de problemen te verhelpen, maar dat mocht niet baten. Het team pakte na de zomerstop slechts twee punten.

