Het team van Ferrari heeft een enigszins opmerkelijke reden gegeven voor de diskwalificatie van Charles Leclerc in de Grand Prix van de Verenigde Staten. Op X (voorheen Twitter) plaatste het team een terugblik op de race, waarin onder andere verwezen wordt naar de wind als reden voor de illegaliteit van de auto.

Het raceweekend in Austin was er een om snel te vergeten voor Charles Leclerc. Na te starten vanaf pole position zakte hij terug naar de zesde plek, om na de race ook nog eens gediskwalificeerd te worden. Hij was niet de enige: ook Mercedes-coureur Lewis Hamilton kreeg een diskwalificatie om de oren. Bij beide coureurs was hetzelfde probleem de reden voor diskwalificatie. De bodemplank lag te laag en boog te ver door, waardoor hij meer slijtage vertoonde dan is toegestaan.

LEES OOK: Waarom Hamilton en Leclerc in Austin werden gediskwalificeerd: de regels en de oorzaken

Geen van beide teams vocht de beslissing aan. Mercedes erkende meteen al dat het team een fout had gemaakt en dat de regels hier duidelijk in zijn. Maar waar Mercedes de fout met opgeheven hoofd accepteert, lijkt Ferrari daar iets meer moeite mee te hebben. In een reflectie op de race geeft sportief directeur Diego Ioverno namelijk een paar verklaringen voor de fout, waaronder de sterke wind.

“Onze auto zat te ver onder de benedengrens. Het ging om een paar tienden van een millimeter, maar dat is genoeg om als illegaal te gelden. Het sprint weekend is erg lastig wat dat betreft. Je hebt maar heel weinig tijd om de auto goed af te stellen, eigenlijk maar één trainingssessie. Daarna ga je al Parc Fermé in.”

“We wisten dat het lastig zou worden met de rijhoogte”, vervolgt Ioverno. “Dat is ook de reden dat we de auto tijdens de training iets hoger af hadden gesteld. Vanuit ons oogpunt was het wel oké. Uiteindelijk bleek dat we toch voorbij de grens zaten, maar ook omdat de wind van richting veranderde en veel sterker bleek dan gedacht. Daardoor was onze auto uiteindelijk illegaal. Daar hadden we achteraf gezien niet zo veel aan kunnen doen. We hadden de auto misschien nog wat hoger af kunnen stellen, maar dan zouden we minder snelheid hebben en uiteindelijk zijn we hier toch om zo snel mogelijk te gaan.”

