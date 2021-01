Ferrari: ‘Geen spijt dat we Hamilton niet hebben gecontracteerd’

Ferrari heeft geen spijt dat ze niet voor Lewis Hamilton zijn gegaan. “Met Charles en Carlos hebben we een uitstekende line-up.”

In 2019 sprak Lewis Hamilton, volgens de Italiaanse krant La Gazzetta dello Sport, met Ferrari over een overstap. Hamilton ontkende dat niet en zei dat hij een keer op het Ferrari hoofdkwartier in Maranello was, maar tot een akkoord zijn ze niet gekomen. En dat terwijl er een stoeltje beschikbaar was aangezien het contract van Sebastian Vettel niet werd verlengd. Het Italiaanse team koos echter voor Carlos Sainz en dus niet voor Hamilton, maar ze hebben geen spijt van die beslissing.

Lees ook: Anthony Hamilton: ‘Voor zover ik weet gaat Lewis gewoon door’

“Met Carlos en Charles hebben we de jongste line-up sinds 1968, maar ze zijn allebei enorm getalenteerd, zijn sterk en hebben toch al flink wat ervaring in de Formule 1. Dus nee we hebben geen spijt, want toen we deze beslissing namen, was dit de beste keuze”, vertelt teambaas Mattia Binotto aan Sky Sports.

Binotto denkt ook dat Leclerc Hamilton kan uitdagen. “Mits hij de juiste auto heeft, wel ja. Hij is echt een fantastische coureur, heeft heel veel talent en met Carlos erbij hebben we een gewoon ontzettend sterk team. Ik ben dus blij met de keuzes die we gemaakt hebben”, aldus de in Zwitserland geboren Italiaan.

Lees ook: Jos Verstappen: ‘Max en Hamilton in dezelfde auto, daar wacht de hele wereld op’