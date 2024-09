Volgens voormalig Ferrari-coureur Nigel Mansell heeft de Scuderia een grote fout gemaakt door Adrian Newey niet te contracteren. Toen de meesterontwerper aankondigde Red Bull te verlaten, dachten veel experts dat hij eindelijk de overstap zou maken naar Maranello. Het liep echter anders: Newey gaat volgend jaar aan de slag bij Aston Martin. “Ferrari heeft echt een kans laten liggen”, aldus Mansell.

Crash.net sprak met Nigel Mansell, de wereldkampioen van 1992 en twee jaar lang Ferrari-coureur, over het reilen en zeilen in de Formule 1. De Engelsman gaf onder meer zijn mening over de historische transfer van Adrian Newey; de aerodynamica-goeroe van Red Bull liet Ferrari en Mercedes links liggen en verbond zich vorige week aan Aston Martin. Een opmerkelijke ontwikkeling, vindt Mansell.

“Ferrari, ik houd van ze”, begon hij zijn verhaal. “Echt, ik houd van ze. Maar ze hebben een kans laten liggen. Als je Adrian Newey binnenhaalt, kun je er bijna vanuit gaan dat je een aantal fantastische jaren tegemoet gaat. Ik denk dat Aston Martin iets heel bijzonders heeft gedaan door hem vast te leggen. Net als alle andere sportfans wereldwijd, ben ik heel benieuwd hoe snel dit zich gaat ontvouwen.”

Frisse energie

“Ik denk dat mensen ook onderschatten hoe ontevreden Adrian (Newey, red.) de laatste jaren was bij Red Bull“, vervolgde Mansell. “En toch heeft hij fantastisch werk geleverd. Nu hij naar Aston Martin gaat, terug naar een Brits team, denk ik dat hij wat frisse energie krijgt en zichzelf nieuwe doelen kan stellen. Dat is angstaanjagend voor de concurrentie, want hij zal ongetwijfeld weer geweldig werk leveren.”

“Zolang hij zich comfortabel voelt, wat zeker moet lukken bij Aston Martin, denk ik dat we iets bijzonders gaan zien”, besloot Mansell. “Houd dit goed in de gaten.” Adrian Newey werd in de eerste seizoenshelft juist veel aan Ferrari gelinkt. De kans om met Lewis Hamilton samen te werken bij de Scuderia lonkte, maar een samenwerking bleef uit.

