Ferrari-teambaas Mattia Binotto verlaat tevreden Austin nadat zijn team ‘vooruitgang heeft laten zien’. De Italiaan heeft nu nog meer vertrouwen dat zij het tegen McLaren kunnen opnemen in de strijd om de derde plaats bij de constructeurs.

Ferrari introduceerde in Rusland de krachtbron met het verbeterde hybridesysteem. Charles Leclerc kreeg deze als eerste, vervolgens kreeg teamgenoot Carlos Sainz de nieuwe motor in Turkije. In Austin konden de twee echter voor het eerst zonder gridstraffen laten zien waar de Ferrari toe in staat is, en dat was positief te noemen voor de Scuderia. In de kwalificatie was het het derde team en stond het enkel achter Red Bull en Mercedes. Leclerc begon als vierde en kwam ook als vierde over de streep terwijl Sainz twee plekken verloor, mede dankzij een langzame pitstop. Toch overheerst bij Ferrari-teambaas Mattia Binotto vooral blijdschap.

“We verlaten Austin nadat we hebben laten zien dat we, zowel in de kwalificatie als de race, vooruitgang hebben geboekt, zelfs op een circuit dat onze auto op papier niet ligt”, zegt Binotto. “Er is echter enige teleurstelling, want we hebben het niet zo goed gedaan als we hadden kunnen doen. De fout bij de tweede pitstop van Carlos kostte hem twee plaatsen.”

“We hebben altijd al benadrukt dat we dit seizoen moeten gebruiken om vooruitgang te boeken, want alleen als we op elk gebied perfect zijn kunnen we naar de hogere regionen streven en we zagen daar vandaag opnieuw het belang van in”, vervolgt Binotto. “Eén foutje in wat over het algemeen een goed weekend was, heeft ons waardevolle punten gekost.”

In de pitstraat ging het dus niet helemaal perfect, maar volgens Binotto hebben zijn coureurs geen fouten gemaakt. Bovendien ziet de Italiaan het gevecht met McLaren om de derde plaats bij de constructeurs nu positief in. “Charles en Carlos waren uitstekend en in dit deel van het seizoen zijn de prestaties van de SF21 verbeterd, mede dankzij de introductie van het nieuwe hybridesysteem. Ik geloof dat we tot het einde voor de derde plaats kunnen vechten en dat we alles in huis hebben om dat te bereiken.”