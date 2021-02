Ferrari keert met hypercar terug naar topklasse op Le Mans en in WEC

Ferrari keert in 2023 met een hypercar terug in de hoogste klasse van de endurance-racerij en richt haar vizier zo niet alleen op de overall overwinning in de 24 Uur van Le Mans, maar ook het World Endurance Championship.

Ferrari heeft de afgelopen jaren in de GT-categorieën uiteraard de nodige successen en zeges geboekt op Le Mans en in de langeafstandsracerij, maar de laatste overall-zege op Le Mans dateert alweer van 1965. Ferrari heeft haar zinnen nu dus weer op de hoofdprijs gezet met een nieuw hypercar-project, waarvan de naam voorlopig nog geheim is. De hypercar-categorie is de nieuwe topklasse in het WEC.

De aankondiging van Ferrari komt niet geheel uit de lucht vallen: de Italiaanse sportwagenfabrikant liet eerder al weten andere autosportactiviteiten te overwegen vanwege het terugschalen van de Formule 1-stal als gevolg van de budget cap in de koningsklasse. Door een eventuele Indycar-entree werd eerder deze winter een streep gezet, maar het WEC-programma komt er dus wel.

“Met het nieuwe Le Mans hypercar-programma toont Ferrari wederom haar sportieve commitment en streven om een hoofdrolspeler te zijn in wereldwijde autosportevenementen”, verklaart Ferrari-president John Elkann. Zoals Ferrari zelf aanhaalt deed het in 1973 voor het laatst in de hoogste klasse van de sportscar-racerij mee met een fabrieksprogramma. Vijftig jaar later, in 2023, volgt dus de rentree.