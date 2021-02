Ferrari niet op korte termijn naar Indycar: ‘Misschien in de toekomst’

Ferrari heeft voorlopig een streep gezet door haar Indycar-plannen. Het Italiaanse team heeft er de mankracht niet voor nu het een speciale technische afdeling heeft opgezet voor klantenteam Haas.

Ferrari zinspeelde op een Indycar-avontuur vanwege de introductie van de budget cap. Een gevolg van dit kostenplafond is dat de Scuderia mogelijk flink in haar personeelsbestand had moeten snijden, wat reden genoeg was om naar projecten in andere raceklassen – zoals Indycar en het WEC – te kijken.

Eind 2020 kondigde Ferrari-teambaas Mattia Binotto echter aan dat een deel van het personeel de overstap maakt naar partnerteam Haas. Dit personeel betrekt zelfs een speciaal gebouw in Maranello, Ferrari’s standplaats, maar zal volledig onafhankelijk van Ferrari’s Formule 1-team opereren.

Door het overplaatsen van deze teamleden is het Indycar-project echter van de baan, vertelt Binotto desgevraagd aan GPFans. “We hebben gesprekken gevoerd met Indycar, maar hebben besloten dat we op korte termijn niet zullen instappen.”

Een Indycar-entree kost immers tijd, geld en dus mankracht, en Ferrari wil zich volgens Binotto ‘volledig op de Formule 1 richten’. Toch is het Indycar-boek niet definitief gesloten. “We houden contact. Misschien komt het er op middellange of lange termijn nog van. Wie weet?”

