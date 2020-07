Ferrari komt week eerder dan gepland met upgrades: ‘Moeten onmiddellijk reageren’

Ferrari hoopt komend weekend al beter voor de dag te komen in de tweede race van het seizoen. De Italiaanse renstal wil daarvoor enkele upgrades een week eerder dan gepland brengen. “Het is duidelijk dat we ons op alle fronten moeten verbeteren en dat kan deze week al gebeuren.”

In aanloop naar het openingsweekend vertelde teambaas Binotto pas in Hongarije de eerste updates op de SF1000 aan te brengen. Hoewel Charles Leclerc zondag onverhoopt tweede finishte op de Red Bull Ring, beseft Ferrari dat het eerder moet ingrijpen. “We moeten onmiddellijk reageren”, stelt CEO Louis Camilleri in een statement.

De Scuderia introduceert daarom een aantal van de upgrades die voor race 3 waren gepland een week eerder. “We weten dat er veel werk te doen is. Dit is zeker niet de gridpositie die een team als Ferrari zou moeten hebben”, is de Ferrari-baas duidelijk. “Het is duidelijk dat we op alle fronten moeten verbeteren. De enige oplossing is reageren.”

Opvallend was het gebrek aan snelheid op de rechte stukken, waar Ferrari zo’n 0,7 seconden per ronde verloor ten opzichte van Mercedes. Toch zullen de upgrades niet meteen alle problemen oplossen. “Het is niet dat we verwachten dat deze nieuwe onderdelen de kloof volledig zullen dichten.”

Bovendien kan Ferrari de nieuwe onderdelen op de Red Bull Ring aan een rechtstreekse vergelijking onderwerpen, net omdat er twee keer op hetzelfde circuit wordt gereden. “Het gaat erom te controleren of de gekozen ontwikkelingsstrategie de juiste is, omdat het mogelijk is een-op-een vergelijking te doen.”

