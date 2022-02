Ferrari-teambaas Mattia Binotto verwacht dat de nieuwe bolides voor 2022 een andere rijstijl vereisen, waardoor de coureurs zich daar snel op moeten aanpassen.

Dit jaar staan de teams voor een grote uitdaging. Met de nieuwe technische regels moeten de auto’s de coureur beter in staat stellen om andere auto’s te volgen waardoor de races meer spektakel moeten leveren. De nieuwe bolides zouden door de wijzigingen in de aerodynamica wel een stuk langzamer zijn, al waren de meest recente voorspellingen van de FIA al een stuk gunstiger en zou het slechts om een halve tot een volle seconde gaan, in plaats van drie tot vijf seconden.

Niet alleen de teams staan zo voor een uitdaging, ook de coureurs moeten volgens Ferrari-teambaas Mattia Binotto flink aan de bak. “2022 wordt een heel ander seizoen, de auto’s zullen heel anders zijn dan vorig jaar”, vertelt Binotto aan Sky Italia. “De regels zijn nieuw, de wagens zullen er anders uitzien en andere aerodynamica hebben. We verwachten dus ook dat ze een andere rijstijl zullen vereisen.”

Hoewel er veel onzekerheden zijn voor de teams is voor Binotto één ding zeker: “De coureurs zullen zich moeten aanpassen.” De nieuwe bolides zullen, zo voorspelt Binotto, sneller zijn in de snelle bochten, maar ook langzamer in de langzame bochten. “Ze zullen ook moeilijker te besturen zijn”, voegt de Italiaan toe. Ferrari presenteert op 17 februari haar nieuwe bolide, die de naam F1-75 zal dragen.

