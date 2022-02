Jonathan Wheatley, de sportief directeur van Red Bull, verwacht dat Ferrari dit jaar een ‘grote bedreiging’ kan zijn. Wheatley denkt dat het Italiaanse team met name door de sterke krachtbron en ‘geweldige’ rijdersline-up kan verrassen.

Terwijl Red Bull vorig jaar hevig in gevecht was met Mercedes om beide titels, streed Ferrari een lange tijd met McLaren om de derde plek bij de constructeurs. Lange tijd leek het de kant van McLaren op te vallen, totdat een serie tegenvallende resultaten ervoor zorgde dat Ferrari, dat een verbeterd hybridesysteem had geïntroduceerd, de derde plek kon veroveren. De Scuderia is weer bezig aan een weg naar de top na het dramatische 2020 en zou dit jaar, met de nieuwe regels, wel eens een grote verrassing kunnen zijn, denkt Jonathan Wheatley, sportief directeur van Red Bull.

“Ik denk dat het heel moeilijk is om in dit stadium voorspellingen te doen”, zegt Wheatley in The Jack Threlfall Show. “Je hebt alleen je eigen referenties ten opzichte van de auto van vorig jaar. Je kunt stukjes informatie van andere teams oppikken, maar je weet niet of ze je de waarheid vertellen of dat ze je alleen maar willen opjutten.”

Ook al wil Wheatley zich nog niet aan voorspellingen wagen, denkt de Brit wel dat één team dit jaar zou kunnen verrassen: Ferrari. “De krachtbron in het bijzonder leek erg sterk aan het einde van het jaar. Zij waren duidelijk het derde snelste team. Ze hebben ook een geweldige rijdersline-up”, oordeelt Wheatley, die licht verrast was dat de samenwerking tussen Charles Leclerc en Carlos Sainz vriendelijk verliep. “Maar ze lijken het heel goed gedaan te hebben. Ik denk dat Ferrari dit jaar de grote onbekende of mogelijk de grote bedreiging zal zijn.”