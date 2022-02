Max Verstappen maakt dit jaar kans op de Laureus-award in de categorie sportman van het jaar 2021. Naast de nominatie van Verstappen maakt het Formule 1-team van Mercedes kans om voor de tweede keer sportploeg van het jaar te worden.

Verstappen maakte in 2016 ook al eens kans op de prijs. Destijds in de categorie voor doorbraak van het jaar. Hij zag toen de award aan zijn neus voorbij gaan naar golfer Jordan Spieth. Dit jaar neemt de Limburger het op tegen American Football-legende Tom Brady, tennisser Novak Djokovic, zwemmer Caeleb Dressel, atleet Eliud Kopchoge en voetballer Robert Lewandowski. Het Formule 1-team van Mercedes is dit jaar voor de achtste keer genomineerd voor een Laureus-award. De Duitse renstal nam het beeldje in 2018 al eens mee naar huis.

Dank aan Orange Army

Verstappen is de tweede Nederlander ooit die genomineerd is voor deze ‘oscar’ voor sporters. Zwemmer Pieter van de Hoogeband maakte in 2001 kans op de prijs voor sportman van het jaar. De regerend Formule 1-wereldkampioen spreekt zijn dank uit voor de nominatie, maar bedankt vooral zijn team. “De grootste dank gaat uit naar Red Bull Racing. Samen met Honda heeft het team mij een winnende auto gegeven.” Daarnaast bedankt de Limburger ook de fans voor alle steun. “Het is geweldig om de Orange Army over de hele wereld te zien.”

Foto: Motorsport Images

Nederland is goed vertegenwoordigd in de nominaties voor de Laureus-awards. Naast Verstappen is ook wielrenster Annemiek van Vleuten genomineerd. De Olympisch-kampioene maakt kans op de award voor comeback van het jaar. Rolstoeltennisser Diede de Groot en handbiker Jetze Plat zijn maken kans op het beeldje in de categorie voor sporters met een beperking. De prestigieuze prijzen worden in april tijdens een virtuele ceremonie uitgereikt.

