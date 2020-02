Ferrari onthult oorzaak motorprobleem: ‘Geen reden tot paniek’

Ferrari heeft de oorzaak van Sebastian Vettels motorprobleem op de derde testdag bekend gemaakt. Na onderzoek in Maranello vertelt het team dat er “geen reden tot paniek” is.

Tijdens de derde testdag komt de SF1000 van Vettel tot stilstand: uit de eerste vaststellingen blijkt het om een motorprobleem te gaan. Hierdoor verliest Ferrari kostbare tijd. “Als je kijkt naar het aantal kilometers die we hebben gemaakt, is het nu wel erg vroeg om problemen te hebben”, vertelt teambaas Mattia Binotto na de ochtendsessie.

Lees ook: Terugblik wintertest 1: Mercedes imponeert, Red Bull productief, Ferrari anoniem

Ferrari heeft de oorzaak van het motorprobleem ondertussen gevonden. “Het probleem is onderzocht in Maranello”, vertelt het team in een statement. “De oorzaak is een niet-structureel probleem met het smeersysteem. Er is geen reden tot bezorgdheid en we zijn bezig om de fout te herstellen.”

Lees ook: Dit is de SF1000: Ferrari presenteert nieuwe 2020 F1-auto

Woensdag gaat de tweede testweek van start. Charles Leclerc trapt af voor Ferrari en teamgenoot Vettel is donderdag aan de beurt. Op vrijdag stappen beide coureurs in de SF1000: Leclerc ’s ochtends en Vettel ’s middags.