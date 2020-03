Ferrari ontkent schouwspel: ‘We hebben niets verborgen’

Mattia Binotto ontkent dat Ferrari niet de ware kracht heeft laten zien tijdens de testdagen in Barcelona. Volgens de teambaas is de Scuderia zo goed als wat ze tijdens de wintertest hebben laten zien. “We hebben niets verborgen. Dit is onze ware kracht.”

De snelste ronde voor Ferrari tijdens de tests is geklokt door Charles Leclerc, 1.16.360. Dit is ruim een halve seconde langzamer dan Mercedes. “We spelen geen ‘verstoppertje'”, vertelt Binotto aan Auto, Motor und Sport. “Blijkbaar hebben de andere teams meer vooruitgang geboekt in de winter. We hebben zeker niet de snelste auto van de grid. We weten pas na drie races waar we precies staan.”

Toch is Binotto tevreden over de afgelopen wintertest. Volgens de teambaas heeft de SF1000 meer downforce dan zijn voorganger. “We hebben nu meer mogelijkheden om de banden te beheren.” Ook is de Ferrari erg betrouwbaar. “Het testprogramma is voltooid en we hebben veel over de auto geleerd.” Uiteindelijk beoordeelt de Italiaan de behaalde testdoelen met een 8 en de rondetijden met minder dan een 6.

“We zijn sneller in de bochten maar langzamer op het rechte stuk”, benoemt Binotto als een van de zwakke punten van Ferrari. De reden hiervoor is simpel volgens de teambaas. “We hebben meer downforce gevonden, maar dit gaat helaas ten koste van de luchtweerstand. Bovendien is de motor ook niet zo goed als vorig jaar.”

Het vermoeden dat Ferrari bewust niet aan de motor heeft gedraaid, spreekt zowel Binotto als viervoudig wereldkampioen Sebastian Vettel tegen. “We hebben zo nu en dan aan de motor gedraaid, alleen niet in de ronden wanneer iedereen erop let”, legt de Duitser uit. Ook werd aan de veteraan gevraagd hoe goed Ferrari werkelijk is. “We zijn niet zo slecht als hoe het er vanaf de buitenkant uitziet, maar we zijn niet zo goed als dat we willen zijn.”