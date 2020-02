Vettel over snelste tijd vijfde testdag: ‘Het betekent helemaal niets’

De wintertest op het Circuit de Barcelona-Catalunya zit erop voor viervoudig wereldkampioen Sebastian Vettel. Een snelste tijd en 144 ronden is het resultaat van zijn laatste testdag. Toch is de Ferrari-coureur realistisch: “De snelste tijd betekent niets.”

De wind is verraderlijk in Barcelona. Ook de veteraan wordt verrast en spint in het grind. Vettel krijgt zijn bolide uit de grindbak en kan weer door. Net voor de middagpauze rijdt de Duitser een kwalificatieronde en klokt een 1.16.841. Dit wordt uiteindelijk de snelste tijd van de dag. In een actieve middagsessie rijdt hij 98 keer rond het circuit, wat de teller op 144 ronden zet voor de gehele dag.

Lees ook: Testverslag 5: Vettel productief, Ferrari geeft voor het eerst gas

“Het was een goede dag wat betreft het aantal ronden”, vertelt Vettel. “Ook hebben we het geplande programma helemaal afgerond.” De omstandigheden op het circuit waren erg ongunstig volgens de viervoudig wereldkampioen. “De regen had al het rubber, van de vorige dagen, van de baan gespoeld. Ook waaide er een sterke wind op bepaalde plekken. Dat maakte het moeilijk om te rijden.”

Lees ook: Vettel over contractbesprekingen: “Weegt niet op me”

Waar Ferrari nu staat? Dat weet Vettel nog niet. “We zullen pas in Melbourne een duidelijk beeld krijgen. Misschien zelfs daar nog niet aangezien het een uniek circuit is. Over het algemeen ben ik blij met de manier waarop de wintertest is verlopen.”