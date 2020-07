Ferrari op achterstand in Oostenrijk? ‘Hebben roer omgegooid, maar update komt pas in Hongarije’

De Grands Prix in Oostenrijk lijken op voorhand moeilijke nummers te worden voor Ferrari. De Scuderia moet het die twee races nog met dezelfde auto stellen als tijdens de wintertests in Barcelona, alvorens in Hongarije een grote update komt die het gevolg is van een broodnodige koerswijziging.

Dat vertelt Ferrari-teambaas Mattia Binotto, die zo de al sinds de winterstop rondzingende berichten bevestigt dat Ferrari (nog) niet over een wonderwagen beschikt. “De waarheid is namelijk dat we naar aanleiding van de tests een significant ander pad in zijn geslagen qua ontwikkeling van onze auto”, vertelt hij. “En dit dan vooral op het gebied van aerodynamica.”

“Het zou niet zinvol geweest zijn op dezelfde weg door te gaan, want op die manier hadden we onze doelen niet kunnen bereiken”, zo geeft Binotto zelfs ronduit toe dat Ferrari verre van happy is met de SF1000. Tijdens de wintertests in februari zag het volgens de teambaas namelijk ‘niet de resultaten die we hadden verwacht’ wat betreft de prestaties van de auto.

De eerste stap was de afgelopen maanden dan ook om de redenen daarvoor te begrijpen. Daarna is Ferrari met een compleet nieuw ontwikkelingsprogramma voor de auto gekomen. “Daarbij kijken we ook naar de hele auto”, geeft Binotto aan. “We wisten echter ook al wel dat de updates niet klaar zouden zijn voor de eerste race.”

“Ons doel is nu de updates te introduceren bij race drie, in Hongarije.” De twee Oostenrijkse nummers draaien voor Ferrari in zekere zin dus om overleven, wachten en aftellen. “Dat gezegd hebben, is de Red Bull Ring een heel ander circuit dan Barcelona, waar we de wintertest hebben gedaan, en is het een stuk warmer dan in februari. We moeten elke kans die zich voordoet, dus pakken in Oostenrijk.”

“Als we daarna in Hongarije met de doorontwikkelingen komen waar we aan werken, zullen we pas echt zien waar we ten opzichte van de rest staan”, denkt Binotto, die natuurlijk ook weet dat rivalen Mercedes en Red Bull wél al met updates naar Oostenrijk komen. Tegelijkertijd is voorspellingen doen erg lastig, stelt Binotto, zeker gezien het toch de seizoensopener blijft – en de aparte aanloop er naartoe.

