Ferrari over VT1-sessies voor F2-coureurs: ‘Geen shoot-out’

Laurent Mekies, sportief directeur bij Ferrari, zegt dat Ferrari Academy-coureurs Mick Schumacher, Callum Ilott en Robert Shwartzman de vrije trainingen niet in “shoot-out-modus” zullen rijden. “We zitten in een fase waarin we kijken of ze blijven verbeteren.”

Dinsdag maakte Ferrari bekend dat drie coureurs uit het opleidingsprogramma dit seizoen een vrije training voor hun rekening mogen nemen. Mick Schumacher stapt tijdens de eerste vrije training op de Nürburgring in bij Alfa Romeo, Callum Ilott mag meters maken in de VF20 van Haas. Robert Shwartzman krijgt zijn kans het slotweekend in Abu Dhabi.

“Het is een goed probleem om te hebben”, vertelt Ferrari Driver Academy-baas en sportief directeur Laurent Mekies over de drie talentvolle coureurs aan Motorsportweek. “De jongens doen het erg goed, Mick en Callum hebben vooruitgang geboekt en gaan solide aan de leiding in het kampioenschap. Robert kan zich in zijn eerste jaar vrijwel meteen meten met deze jongens.”



“Het bezorgt ons geen hoofdpijn, het geeft ons net veel mogelijkheden en opties voor de toekomst, en dat is precies waarom we de FDA (Ferrari Driver Academy, red.) hebben. We zijn niet in een shoot-out-modus,” benadrukt Mekies, “we zitten in een fase waarin we kijken of ze blijven verbeteren. We hebben dit eerder gezien met Charles (Leclerc, voormalig lid van de FDA) en met vele andere uitzonderlijke coureurs voor hem, het gaat over ontwikkelen”, aldus de Fransman.



