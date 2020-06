Ferrari plant ‘bubbel per coureur’ binnen Ferrari-bubbel

Ferrari zal in Oostenrijk werken met “bubbels binnen een grotere bubbel”. Dat zegt Laurent Mekies, sportief directeur van Ferrari. Door te werken met een zogenaamde ‘bubbel’ per coureur wil Ferrari het aantal contacten beperken om zo het risico op vele coronabesmettingen te verkleinen.



Een Grand Prix-weekend zal er volgende week heel wat anders uitzien dan we gewoon zijn. Geen fans, geen VIP’s, amper media, maar toch zullen het de coronamaatregelen zijn die de grootste aanpassingen van de teams vergen. Zo is het voor monteurs bijvoorbeeld verplicht een mondmasker te dragen tijdens het werken in de garage.

“Hier bij Ferrari is het verplicht, dus we dragen zo’n masker altijd in de fabriek. Maar het is één ding zo’n masker op kantoor te dragen, een ander om het te dragen als het op het circuit 40 graden zou zijn“, vertelt Laurent Mekies aan Reuters. Ferrari zal daarom proberen regelmatig pauzes voor ademhalingsoefeningen in te lassen.

De paddock zal een afgesloten omgeving zijn, maar om de onderlinge contacten extra te beperken, plant Ferrari om te werken met bubbels per coureur. “In onze teambubbel, die al in de ‘F1-bubbel’ zit, zullen we extra beperkingen opleggen”, legt de Fransman uit. “Je hebt dus waarschijnlijk de bubbel van auto nummer 16 (Charles Leclerc, red.) en de bubbel van auto nummer 5 (Sebastian Vettel, red.) met daarin ingenieurs, monteurs, enzovoort.”

