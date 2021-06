Laurent Mekies, de sportief directeur van Ferrari, gelooft niet in een wonder voor Ferrari in Bakoe. De Fransman zegt dat het team niet de pace heeft om de Grand Prix van Azerbeidzjan te winnen, ondanks dat Charles Leclerc vanaf de poleposition vertrekt.

Ferrari stond er in Monaco plots goed bij, waar Leclerc ook al de poleposition pakte. Het team vreesde dat het een one-off zou zijn, maar niets is minder waar. De Italiaanse renstal is ook in Azerbeidzjan bovenaan de tijdenlijst terug te vinden. Voor de tweede keer op rij pakte Leclerc de pole, al zal hij hopen dit weekend wel aan de start te verschijnen nadat hij door zijn crash in Q3 in zijn thuisland schade opliep aan de auto. Hij verscheen daardoor niet aan de start van die race. Carlos Sainz zal als vijfde van start gaan, maar volgens Mekies is het een vertekend beeld door de chaotische kwalificatie, die vier keer een rode vlag zag.

“Het was een erg lastige sessie”, vertelt Mekies aan Racefans.net. “Je kan dit soort lastige sessies wel verwachten op stratencircuits als deze, maar het was wel erg intens. We hadden elke sessie wel een rode vlag. Volgens mij heeft niemand een perfecte ronde gereden. Maar het was belangrijk om rondetijden te noteren die goed genoeg waren om de volgende stap te zetten.”

“Zowel Charles als Carlos had een heel goede pace”, vervolgt de sportief directeur. “Waarschijnlijk beter dan we op vrijdag hebben gezien. Het is dus mooi om te zien dat het team gedurende het weekend vooruitgang heeft geboekt. Ik wist niet of we de oprechte snelheid hadden om de pole te pakken, maar toen pakte Charles die met een aardige marge. En Carlos had dezelfde snelheid dus het had zomaar kunnen zijn dat we met beide auto’s bovenaan stonden, maar het had ook de derde startrij kunnen zijn.”

Voor de race is het plaatje echter anders. “De Red Bull vloog vrijdag over het circuit qua racetempo”, legt Mekies uit. “Lewis (Hamilton, red.) ook. We verwachten een zwaar gevecht. We geloven niet dat wij de snelheid hebben om voor de zege te strijden. De race zal vooral draaien om verdedigen”, besluit Mekies.