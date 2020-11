Ferrari wil meer tijd om aan budgetplafond aan te passen: ‘Kunnen niemand ontslaan’

Ferrari-teambaas Mattia Binotto wil dat het team langer de tijd krijgt om zich aan het budgetplafond aan te passen. Door de coronacrisis heeft het team geen personeel kunnen ontslaan en het zou volgens Binotto ook onverantwoord zijn om in deze tijd personeel te ontslaan. Hij bevestigt dat hij de kwestie aan de FIA zal voorleggen.

Vanaf 2021 mogen teams niet meer dan 145 miljoen dollar uitgeven, dat is dan exclusief de salarissen van coureurs, topmensen en ontwikkelingskosten voor motoren. Ferrari heeft meerdere projecten, bijvoorbeeld met GT3’s en GTE’s, waardoor het Formule 1-personeel bij die teams ondergebracht kan worden omdat de uitgaven van het team stukken hoger liggen, net als bij Red Bull en Mercedes.

Deze drie topteams hebben ook zes maanden langer de tijd toegewezen gekregen om zich aan het budgetplafond aan te passen, de zogenaamde ‘soft landing’, maar dat vindt Ferrari-teambaas Mattia Binotto niet genoeg, mede omdat de Italiaanse overheid heeft verboden om mensen te ontslaan tijdens de pandemie.

“We hadden al een akkoord bereikt over de soft landing met de teams, de Formule 1 en de FIA, wetende dat het vanwege Covid-19 erg lastig zou zijn om mensen in die periode te ontslaan”, zegt Binotto tegenover Motorsport.com. “Het zou ook totaal verkeerd zijn om mensen te ontslaan terwijl we in deze coronacrisis zitten. Het feit dat de pandemie nog niet voorbij is en we nog steeds met een noodkwestie zitten, betekent dat het mechanisme van zes maanden herzien moet worden. We moeten uiteindelijk proberen dat mechanisme uit te stellen, vóór het einde van het jaar”, aldus de Italiaan.

Binotto bevestig tegenover Motorsport.com dat hij de kwestie aan de FIA zal voorleggen. “Het zou erg slecht zijn om mensen te ontslaan tijdens deze pandemie. We geloven niet dat dat de juiste aanpak zou zijn, wetende dat we dat snel zouden moeten doen. Dit is iets waar ik erg op gebrand ben en ik zou het graag willen bespreken met de FIA en de andere teams om te kijken of er een mogelijkheid is voor een tegemoetkoming in wat nog steeds een noodsituatie is.”

“Dat is de ene kant, maar aan de andere kant moeten we kijken naar hoe we onszelf organiseren”, vervolgt Binotto. “Uiteraard proberen we ons team te reorganiseren. We proberen mensen naar de straatauto-afdeling te plaatsen, we zijn immers nog steeds een groot bedrijf. Dat zijn enkele mogelijkheden die we hebben, maar het is erg lastig en de oplossing ligt niet voor de hand”, besluit de Ferrari-teambaas.