Leclerc had meer verwacht op vrijdag: ‘Zijn hier normaal gesproken sterk’

Met de elfde en veertiende tijd in de twee vrije trainingen op vrijdag kende Charles Leclerc geen makkelijke dag. De Monegask had uiteindelijk ook op meer verwacht, zeker gezien het team ‘normaal gesproken sterk’ is in Bahrein: “Maar we worstelen nu meer.”

Ferrari, momenteel zesde in het kampioenschap, kan zich met 130 punten ten opzichte van de 154 punten van Racing Point nog mengen in de strijd om de derde plaats in het kampioenschap, al begon het Italiaanse team niet sterk op de vrijdag. Leclerc kwam niet verder dan de elfde tijd in de eerste vrije training en de veertiende tijd in de tweede training, Sebastian Vettel noteerde tweemaal de twaalfde tijd.

“Het was lastig”, zei Leclerc na afloop van de tweede vrije training. “Ik had meer verwacht. De afgelopen jaren was dit een van de betere circuits voor het team. We lijken dit weekend wat meer te worstelen, in ieder geval op vrijdag. We zijn normaal gesproken wel goed in het oplossen van de problemen van de ene op de andere dag. Hopelijk zullen we hard werken en komen we morgen sterker terug”, aldus de Monegask op vrijdag.

“We zijn hier normaal gesproken sterk, maar we worstelen nu wat meer. Dat gebeurt, maar we weten nu wat we moeten verbeteren. Vooral de balans. In de bochten gaan we van onderstuur naar flink wat overstuur dus de auto is lastig te besturen. Ik reed zelf ook niet zo goed. Hopelijk zal dat beter zijn en halen we een goed resultaat. Het zit allemaal dicht bij elkaar, alles wat we kunnen verbeteren zal een voordeel opleveren”, aldus Leclerc.