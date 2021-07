Het is voor alle teams en coureurs iets nieuws: de sprintkwalificatie. Vandaag zullen ze eraan moeten geloven en is het dus maar afwachten hoe iedereen de race zal benaderen. Ferrari geeft ons wel alvast een inzichtje in hoe zij het raceweekend met deze sprintkwalificatie zien, namelijk als een ‘race van 400 kilometer die na 100 kilometer wordt onderbroken door een rode vlag’.

Dit weekend kent de Formule 1 een primeur in de vorm van de sprintkwalificatie. Bedoeld als experiment om een raceweekend wat spannender te maken zullen de twintig coureurs na de kwalificatie van vrijdag – normaliter op zaterdag dus de hoofdact – in een korte race van 17 ronden, zo’n 100 kilometer en dus een-derde van de hoofdrace, het tegen elkaar opnemen. Zij strijden dan voor de startplaatsen voor de race van zondag, al wacht de top-drie ook een beloning in de vorm van maximaal drie punten voor de winnaar – die tevens de poleposition achter zijn naam krijgt.

Foto: BSR Agency

Op Silverstone zal dit format voor het eerst geprobeerd worden. Het is dus nog afwachten hoe de teams en coureurs deze sprintkwalificatie in combinatie met de race op zondag zullen benaderen, al geeft de sportief directeur van Ferrari, Laurent Mekies, ons alvast een inzichtje in hoe zijn team dat zal doen. “Een manier om hiernaar te kijken is door dit te zien als de eerste stint van een race”, vertelt Mekies aan Racefans. “Wij zien de sprintkwalificatie als een race zoals andere races, maar dan 400 kilometer lang in plaats van 300 kilometer en dan onderbroken door een rode vlag na 100 kilometer. Dat is in principe hoe het zit.”

“Dat is ook de instelling die we moeten hebben als we naar het grotere plaatje kijken”, vervolgt Mekies. “Met die gedachte proberen we ook onze keuzes af te wegen. Het is een race van 400 kilometer, er komt een rode vlag na 100 kilometer, hoe benaderen we dit en hoeveel risico wil je nemen in elke fase van de race?”, legt de sportief directeur van Ferrari uit.

Het Italiaanse team begint aan de sprintkwalificatie als vierde met Charles Leclerc en op plaats negen met Carlos Sainz. De sprintkwalificatie begint om 17:30 uur Nederlandse tijd.