De FIA heeft weer twee topfuncties opgevuld, nadat er eerder sprake was van een leegloop bij het bestuursorgaan. Alberto Villarreal en Alessandra Malhamé zijn respectievelijk de nieuwe algemeen directeur en senior HR-directeur van de FIA. De twee kunnen direct bij het bestuursorgaan aan de slag, want sinds december vertrokken er al vier topfunctionarissen.

De Spaanse Villareal is de opvolger van Natalie Robyn, de eerste CEO van de FIA die in mei vertrok. Robyn was daarmee de vierde topfunctionaris die het bestuursorgaan verliet sinds december. Eerder vertrokken sportief directeur Steve Nielsen, technisch directeur van de eenzitters Tim Goss en het hoofd van de vrouwencommissie Deborah Mayer al. Daarnaast verlieten ook de directeur communicatie, secretaris-generaal mobiliteit, hoofd commerciële juridische zaken en de directeur bestuur en regelgeving hun posities.

LEES OOK: FIA-president Ben Sulayem betreurt gebrek aan erkenning: ‘Krijgen alleen maar gezeik’

Villareal is niet de enige die aan een nieuwe baan binnen de FIA is begonnen. Hij wordt namelijk vergezeld door de Italiaanse Malhamé, die haar baan als senior HR-directeur start. “De kracht van elke bloeiende organisatie ligt in haar mensen”, vertelt Malhamé in het officiële persbericht. “Mijn focus bij de FIA zal liggen op het stimuleren van een cultuur van inclusiviteit en innovatie, het vereenvoudigen van processen en het versterken van werknemers om onze gezamenlijke doelen te bereiken.”

Inclusiviteit en duurzaamheid

Ook FIA-president Mohammed Ben Sulayem is erg blij met de nieuwe benoemingen. “Ik ben verheugd Alberto en Alessandra in het team te verwelkomen”, aldus de FIA-president. “Ik heb er alle vertrouwen in dat Alberto met zijn uitgebreide leiderschapservaring de duurzaamheid van onze financiële prestaties, bestuur en operaties zal bevorderen en waarde zal creëren voor onze leden. Alessandra brengt een schat aan HR-expertise mee naar de federatie. Ik heb er alle vertrouwen in dat zij zal zorgen voor de ontwikkeling van ons kostbaarste bezit: onze mensen.”

LEES OOK: FIA-president Ben Sulayem begrijpt Verstappen wel: ‘Ze hebben mij ook veroordeeld’

De twee benoemingen zijn onderdeel van een grotere transformatie van de FIA, waarbij inclusiviteit en duurzaamheid hoog in het vaandel staan. Onlangs werd Ben Sulayem nog door de Verenigde Naties benoemd tot Sustainable Tourism Ambassador.

NU in de winkel en ook digitaal te bestellen (met gratis bezorging in Nederland!): de nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine!