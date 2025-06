De FIA buigt zich volgende week naar verluidt over een vrijstelling van de superlicentie-regels voor Red Bull-talent Arvid Lindblad. De 17-jarige Brits-Zweedse coureur heeft al genoeg punten voor een superlicentie verzameld, maar is momenteel nog te jong om in de Formule 1 te mogen rijden. Red Bull hoopt nu gebruik te maken van de vorig jaar geïntroduceerde clausule die ‘buitengewone talenten’ de kans geeft om al eerder in de koningsklasse in actie te komen.

Arvid Lindblad wordt door Red Bull gezien als het volgende grote talent, en de Oostenrijkse renstal maakt daarom alvast graag de weg naar de Formule 1 voor hem vrij. De Brits-Zweedse coureur komt momenteel uit in de Formule 2, waar hij afgelopen Grand Prix-weekend in Spanje zijn eerste race in de opstapklasse won. Door onder meer succes in de Formule 3, vier zeges, heeft de jonge coureur al genoeg punten voor zijn superlicentie verzameld. Lindblad is met zijn zeventien jaar alleen nog te jong om in koningsklasse te mogen rijden.

De regel dat coureurs achttien jaar of ouder moeten zijn om in de Formule 1 te rijden, is dankzij zijn mede-Red Bull-talent Max Verstappen in het leven geroepen. De Nederlander reed al op 17-jarige leeftijd bij Red Bulls zusterteam Toro Rosso. De FIA verhoogde na Verstappens debuut de minimale leeftijd naar achttien jaar.

Vorig jaar voegde de FIA echter een nieuwe clausule toe aan de International Sporting Code, waardoor ‘buitengewone talenten’ eerder een superlicentie in handen konden krijgen. Mercedes maakte meteen gebruik van de clausule voor hun rookie Andrea Kimi Antonelli, waardoor de Italiaan al voor zijn achttiende verjaardag een superlicentie op zak had. Antonelli maakte echter zijn F1-debuut alsnog op 18-jarige leeftijd na zijn verjaardag op 25 augustus, tijdens het Grand Prix-weekend in Monza.

Red Bull heeft volgens het doorgaans goed geïnformeerde The Race het verzoek tot vrijstelling van de superlicentieregels voor Lindblad al een tijdje geleden ingediend. De Oostenrijkers zouden de Brits-Zweedse coureur graag als reservecoureur willen inzetten. “Lindblad heeft de punten voor de superlicentie”, vertelde adviseur Helmut Marko eerder tegen Auto, Motor und Sport. “We hebben ook een test van driehonderd kilometer met hem gedaan in een Formule 1-auto op Imola, dus hij zou theoretisch kunnen invallen. Maar hij moet nog achttien worden. Daarom vragen we op dit moment bij de FIA een vrijstelling aan voor de superlicentie. Antonelli heeft die ook gekregen, en we zien geen reden waarom hetzelfde niet zou gelden voor Lindblad.”

Mocht Lindblad inderdaad volgende week zijn superlicentie in ontvangst mogen nemen, dan wordt hij één van de kandidaten om Max Verstappen te vervangen, mocht de wereldkampioen nog één strafpunt en een schorsing krijgen.

