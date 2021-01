‘FIA beslist volgende week maandag over engine freeze’

De FIA zou volgende week maandag een beslissing nemen over de zogenaamde engine freeze, het stopzetten van de motorontwikkeling. Dat meldt RaceFans. Vooral voor de toekomst van Red Bull is die beslissing belangrijk, zo herhaalde Helmut Marko eerder deze week.

Op donderdag maakte Helmut Marko bekend dat Red Bull een akkoord heeft met Honda over het overnemen van het motorproject na 2021. Het team uit Milton Keynes wacht nu enkel nog op een beslissing over een mogelijke engine freeze, waarbij de ontwikkeling van de motor wordt stopgezet.

Die beslissing zou weldra genomen worden door de FIA. Maandag zal er volgens RaceFans gestemd worden over de kwestie. Komt er geen engine freeze, dan ‘moet Red Bull serieus nadenken over haar toekomst in de Formule 1’, zo stelde Red Bull-adviseur Marko eerder deze week.

Struikelblok

Meerdere teams – Ferrari, Mercedes en Renault – hebben al aangegeven niet onwelwillend te staan tegenover de engine freeze, zij het onder verschillende voorwaarden. Zo wil Renault de ontwikkelingsstop pas begin of halverwege seizoen 2022 invoeren, net als Ferrari. Mercedes geeft dan weer de voorkeur aan 2021.

Een ander struikelblok voor Mercedes is het gelijktrekken van de performance van de motoren, iets wat net wel is voorgesteld door Ferrari en Red Bull. Daarnaast is er nog discussie over de nieuwe motorformule voor de toekomst en wanneer die ingevoerd moet worden – in 2025 of 2026.

