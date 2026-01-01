De FIA heeft op de valreep vlak voor de jaarwisseling nog een regel bevestigt voor het 2026-seizoen. Het bestuursorgaan hoopt hiermee eventuele onduidelijkheid rondom rode vlag-situaties in kwalificaties op te helderen. Aanleiding was onder meer de discussie die ontstond na de afgelopen kwalificatie in Emilia-Romagna, toen Oliver Bearman door een late rode vlag zijn snelle rondetijd kwijtraakte.

Wanneer tijdens een vrije training, kwalificatie of race een rode vlag wordt gezwaaid, zijn de regels voor coureurs duidelijk. Allemaal moeten ze direct van het gas af, snelheid minder en terugkomen naar de pitstraat. Inhalen is dan verboden, zoals onder meer Yuki Tsunoda afgelopen seizoen ondervond. De Japanse coureur kreeg een straf voor zijn inhaalactie tijdens een rode vlag-situatie in VT3 van het Grand Prix-weekend in Canada.

Een rode vlag-situatie kan uiteraard ook tijdens een kwalificatie plaatsvinden. Het kan dan zo zijn dat een coureur die bezig is aan een snelle ronde, niet genoeg tijd heeft om af te remmen voordat hij over de start-finish rijdt. De snelle ronde wordt zo onder een rode vlag-situatie volbracht. De vraag is dan: telt deze rondetijd wel of niet voor de coureur? Het overkwam Oliver Bearman in Emilia-Romagna: de rookie had een rondetijd neergezet die goed genoeg was voor Q2, maar raakte deze vervolgens kwijt omdat de tijd tijdens een rode vlag-situatie was gereden. Een verhitte discussie volgde, en de verdere kwalificatie werd 25 minuten uitgesteld.

2026-regelwijziging

Om herhaling te voorkomen, voert de FIA nog een regelwijziging door voor 2026. Hierin staat nu dat elke rondetijd die wordt neergezet nadat de rode vlag al is gezwaaid, niet meer telt. Daarbij maakt het dan niet uit of de coureur niet op tijd meer kon remmen of pas later de rode vlag zag. De volledige verklaring van de FIA luidt als volgt:

“Wanneer een auto de finishlijn passeert om een ronde te voltooien nadat de rode vlag is getoond: (a) wordt die rondetijd niet als geldig beschouwd; (b) wordt het moment van de eerste vertoning bepaald door het officiële tijdregistratiesysteem of, indien dit niet beschikbaar of niet gesynchroniseerd is, zoals gezamenlijk bevestigd door de wedstrijdleider of de wedstrijdsecretaris en de hoofdtijdwaarnemer; (c) indien er toch een rondetijd wordt geregistreerd nadat de rode vlag voor het eerst is getoond, zullen de stewards die rondetijd schrappen. Deze bepaling is van toepassing op alle trainingssessies, kwalificatiesessies en races”, voegt het bestuursorgaan eraan toe.

