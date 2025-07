De FIA gaat strenger toezien op zogenoemde ‘zusterteams’ binnen de Formule 1. Het bestuursorgaan wil zo voorkomen dat sommige teams oneerlijke voordelen behalen uit de samenwerking met een andere renstal op de grid. De FIA lijkt hiermee antwoord te geven op onder meer de eerdere kritiek van Zak Brown op de associatie tussen Red Bull en Racing Bulls.

McLaren-CEO Zak Brown is al langere tijd de voornaamste criticaster van de samenwerking tussen zusterteams Red Bull en Racing Bulls. Begin 2024 uitte de Amerikaan al zijn zorgen over de associatie tussen de twee renstallen tegenover de FIA. Volgens Brown is het speelveld binnen de Formule 1 zo niet gelijkwaardig. De zaak kwam datzelfde jaar tijdens de GP Singapore weer aan het licht, toen toenmalige Racing Bulls-coureur Daniel Ricciardo het WK-punt voor de snelste raceronde van McLaren-coureur Lando Norris afpakte. De Australiër hielp zo Max Verstappen in zijn jacht op zijn vierde wereldtitel.

Het nieuwe strengere toezicht vanuit de FIA op de zusterteams zal niet alle samenwerkingen tussen teams verbieden, maar het bestuursorgaan streeft wel naar een striktere scheiding, zowel fysiek als digitaal. “We voeren regelgeving in op IT-gebied om ervoor te zorgen dat de systemen gescheiden blijven, en er zal ook een fysieke scheiding zijn”, vertelt FIA-topman Nikolas Tombazis tegen The Race.

Haas en Ferrari

De nieuwe regelgeving gaat in 2026 van kracht, en is bedoeld om wat precies een aanvaardbare samenwerking tussen renstallen precies inhoudt te formaliseren. “Als een team onafhankelijk is, maar commerciële relaties heeft met een ander team, willen we niet dat dat bepalend is voor wat er op het circuit gebeurt”, vervolgt Tombazis. “Het doel van dit alles is dat teams verschillende economische modellen kunnen hanteren, zoals Haas.” Het Amerikaanse Haas is een onafhankelijk kleiner team, en koopt daarom veel onderdelen voor op de bolides van Ferrari.

“We proberen de toegestane mate van samenwerking te formaliseren, zodat teams elk hun eigen spel kunnen spelen”, besluit Tombazis. “We willen ook tegemoetkomen aan teams die dit soort afspraken niet hebben, zodat teams met commerciële banden geen oneerlijk voordeel behalen.” Wat de consequenties zullen zijn voor de samenwerking tussen Red Bull en Racing Bulls is nog onduidelijk.

