De FIA heeft de Formule 1-teams vandaag in een ‘gedetailleerde discussie’ op de hoogte gesteld van het onderzoek naar de slotfase in Abu Dhabi. Een echte update blijft vandaag echter uit: de FIA heeft aangegeven dat het ergens in de komende dagen met nieuws naar buiten zal treden.

De seizoensontknoping in Abu Dhabi kwam onder het vergrootglas te liggen dankzij het verloop van de laatste ronden. Lewis Hamilton had een ruime voorsprong op Max Verstappen en stevende af op zijn achtste titel, totdat er een safetycar-fase kwam na de crash van Nicholas Latifi. In eerste instantie mochten gelapte auto’s de safetycar niet inhalen, maar dat mocht in de voorlaatste ronde plots wel.

Dat gebeurde echter niet helemaal volgens het boekje, aangezien alleen de vijf gelapte auto’s tussen de twee titelkandidaten de safetycar mochten inhalen. Daardoor bleven Daniel Ricciardo, Sebastian Vettel en Mick Schumacher met de blauwe vlaggen zitten toen de laatste ronde van start ging. Daarnaast liet wedstrijdleider Michael Masi, wiens positie onder druk kwam te staan, de safetycar direct naar binnen gaan nadat de vijf gelapte auto’s deze hadden ingehaald, terwijl dat volgens de regels pas een ronde later moet gebeuren.

Vanwege de klachten van Mercedes en de storm op sociale media besloot de FIA om een gedetailleerde analyse uit te voeren. Daar heeft het bestuursorgaan deze winter aan gewerkt en vandaag heeft FIA-president Mohammed Ben-Sulayem met de teams om tafel gezeten bij de F1 Commission. “De FIA-president leidde gedetailleerde discussies over de Grand Prix van Abu Dhabi”, laat de FIA in een verklaring weten.

“Feedback van de Commissie over de aan de orde gestelde zaken zal verwerkt worden in de analyse van de president en hij zal ergens in de komende dagen nieuws over structurele veranderingen naar buiten brengen en een actieplan presenteren”, aldus de FIA. Voorlopig is het dus nog wachten op de bevindingen en mocht de FIA besluiten om veranderingen door te voeren, dan zal dat op 18 maart, bij de World Motor Sport Council, gebeuren.

Er is de afgelopen tijd wel al naar buiten gekomen dat de FIA naar allerlei opties kijkt. Zo zou het niet uitsluiten dat Masi vervangen wordt, maar lijkt het meer voor de hand liggend dat de Australiër vanaf dit seizoen beter ondersteund zal worden. Zo zou hij zich meer op zijn taken kunnen richten terwijl een aantal van zijn huidige taken overgenomen worden, mogelijk door wedstrijdleiders van andere autosportdisciplines.