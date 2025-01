Wat gebeurt er precies met het geld dat teams aan de FIA moeten betalen voor opgelegde boetes? FIA-topman Nikolas Tombazis hoopt hier duidelijkheid in te scheppen, en onthult dat het geld zeker niet naar de FIA zelf gaat. “De FIA is geen organisatie met winstoogmerk”, legt de topman uit.

De FIA stond de afgelopen tijd vaker wel dan niet negatief in de schijnwerpers. Vooral controverses rondom FIA-voorzitter Mohammed Ben Sulayem kwamen geregeld onder de aandacht, maar de FIA hoopt één misverstand alvast uit de wereld te helpen. FIA-topman Nikolas Tombazis vertelt namelijk waar het geld van de door teams betaalde boetes precies heengaat.

“De FIA is geen organisatie met winstoogmerk”, legt Tombazis uit aan Motorsport.com. “We hebben geen aandeelhouders die naar wat cijfers op de beurs kijken en hopen dat de aandelenkoers omhoog gaat. Dus al het geld wordt besteed aan zaken die als nuttig worden beschouwd. Of het nu gaat om veiligheid, grassroots projecten of andere projecten die te maken hebben met verkeersveiligheid.”

Kerstfeestjes

Hoewel Tombazis begrijpt dat teams en coureurs niet blij zijn met de geldboetes, benadrukt de topman dat het geld ten goede komt van de Formule 1 zelf. “Ik realiseer me dat iedereen die een boete betaalt daar altijd een beetje geïrriteerd over is. Maar er zijn zoveel verschillende niveaus van projecten dat je nooit tot de conclusie kunt komen dat dit geld op de een of andere manier naar kerstfeestjes gaat.”

