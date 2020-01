FIA monitort situatie coronavirus, voorlopig geen gevolgen voor Chinese Grand Prix

De situatie in China rond de uitbraak van het coronavirus heeft nog geen gevolgen voor de Chinese Grand Prix in Shanghai. De FIA zegt alles nauwlettend in de gaten te houden.

De Chinese Grand Prix staat op de kalender voor 19 tot 21 april, eind maart wordt er onder de vlag van de FIA ook nog de ePrix van Sanya gehouden. “Onze president van de medische commissie monitort de situatie in samenwerking met de betrokken partijen”, laat de bond in een statement over het coronavirus weten. “We zullen actie ondernemen als dat nodig is om de racegemeenschap en de fans te beschermen.”

Vandaag mogelijk meer duidelijkheid

Shanghai, waar de Chinese Grand Prix gereden wordt, ligt zo’n 800 kilometer van de plek Wuhan waar het dodelijke coronavirus uitbrak. Sanya is daar 500 kilometer van verwijderd. Er zijn inmiddels ruim 7.000 mensen besmet met het Corona-virus, daarvan zijn er 170 gestorven. KLM schrapte al enkele vluchten naar het land maar vliegt nog wel op enkele bestemmingen in China. Reisbureaus zijn geadviseerd voorlopig hun China-reizen te stoppen.

Een noodcommissie van de Wereldgezondheidsorganisatie is vandaag (donderdag) bijeen om te kijken of er sprake is van een internationale noodsituatie. Waar de Chinese Grand Prix nog buiten schot blijft zijn andere evenementen zoals het WK Indoor Atletiek en World Cup Skiën wel al uitgesteld in verband met het coronavirus.

De laatste Grand Prix die werd afgelast was die van Bahrein in 2011 na binnenlandse protesten. Het lijkt er op dat de FIA voor zijn evenementen tot het laatste moment wil wachten met zijn beslissing, mocht een afgelasting nodig zijn.