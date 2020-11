FIA onderzoekt afgebroken motorwissel voor Gasly

De FIA doet onderzoek naar Alpha Tauri, dat vannacht een motorwissel gepland had staan voor Pierre Gasly maar deze uiteindelijk niet heeft uitgevoerd. Het zou volgens Jo Bauer, de technisch afgevaardigde van de FIA, dan ook niet om fysieke redenen zijn aangevraagd maar om ‘strategische redenen’. Mogelijk moet Gasly de Turkse Grand Prix vanuit de pitstraat starten.

Gasly kwam in de kwalificatie niet verder dan de vijftiende tijd, al won de Fransman wel nog twee plaatsen vanwege gridstraffen voor beide McLaren-coureurs. Alpha Tauri wilde na afloop van de kwalificatie een motorwissel uitvoeren en had daarvoor toestemming gekregen van Jo Bauer, de technisch afgevaardigde van de FIA. Met zo’n motorwissel zou Gasly achteraan starten maar zou hij de rest van het seizoen zonder gridstraffen moeten redden.

Lees ook: Preview: Gaat getergde Verstappen op z’n Mexico 2018’s naar de zege in Turkije?

Het team werkte ’s nachts en ook nog vanochtend aan de auto, maar vertelde Bauer dat het uiteindelijk de motor niet wilde vervangen. “Deze ochtend heeft het team dit verzoek ingetrokken waardoor aangenomen kan worden dat de wijziging niet om fysieke redenen maar om strategische redenen is aangevraagd”, laat Bauer weten in het rapport. Het is volgens hem ‘onmogelijk’ om vast te stellen of het team niet heeft gesleuteld aan andere onderdelen van de auto omdat de auto op dat moment al dusdanig gedemonteerd was.

“Wat nog belangrijker is, de auto was al dusdanig gedemonteerd waardoor het onmogelijk was voor de controleurs en de andere controlemiddelen die aanwezig zijn om te garanderen dat geen enkele wijziging aan de auto is aangebracht aan enig onderdeel door de originele onderdelen te demonteren en opnieuw te monteren”, aldus Bauer. Hij heeft het voorval aan de stewards voorgelegd. Mogelijk zal dit betekenen dat Gasly alsnog als laatste moet starten, maar dan vanuit de pitstraat.

Lees ook: Verstappen twijfelde op boordradio aan Q3-strategie: ‘Ik denk dat het een beetje te laat is’