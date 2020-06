FIA organiseert veiling om strijd tegen corona te steunen: Zelfs F1-auto onder de hamer

De FIA organiseert samen met het bekende veilinghuis RM Sotheby’s een veiling om de strijd tegen het coronavirus te steunen. Van helmen en race-overalls tot een Formule 1-auto, er komen verschillende unieke items onder de hamer. “Ik heb er alle vertrouwen in dat de autosportgemeenschap zal samenwerken om een substantiële bijdrage te leveren.”

Alle opbrengsten van de online veiling worden gedoneerd aan het Internationale Rode Kruis- en Rode Halve Maanverenigingen (IFRC). De FIA gaf alvast het goede voorbeeld door 1 miljoen euro aan de IFRC te doneren om de fondsenwerving op gang te brengen. Er worden meer dan 60 voorwerpen verkocht, allemaal geschonken door coureurs, raceteams en leden van de motorsportgemeenschap. Tussen die 60 items zitten ook heel wat persoonlijke items van enkele van de bekendste namen in de motorsport.

We lijsten enkele van de opvallendste voorwerpen op:

De Toyota TF109, de laatste Toyota waarmee de Japanse autobouwer in 2009 voor het laatste deelnam aan het wereldkampioenschap Formule 1. De auto werd nadien gebruikt door Pirelli voor bandentests en wordt ook in die kleurstelling verkocht, inclusief motor en versnellingsbak.

De overall waarin Charles Leclerc vorig jaar in Spa zijn eerste Grote Prijs won.

De overall waarin Sebastian Vettel vorig jaar in Singapore zijn voorlopig laatste F1-overwinning boekte.

Damon Hills helm en overall die hij gebruikte in 1995. Hij won in deze spullen onder meer de Grote Prijs van Australië.

Een dag in de Ferrari-simulator.

Een gesigneerd set met daarin racehandschoenen, -schoenen en overall van zowel Lewis Hamilton als Valtteri Bottas.

Maarten ten Holder van RM Sotheby’s is er zeker van dat de veiling een mooi bedrag kan opleveren om de strijd tegen het coronavirus te steunen. “Ik heb er alle vertrouwen in dat de autosportgemeenschap zal samenwerken om een substantiële bijdrage te leveren ter aanvulling van de donatie van één miljoen euro die werd gedaan de FIA Foundation.”

FIA-baas Jean Todt dankt iedereen voor zijn bijdrage. “Ik dank alle coureurs en teams voor hun bijdragen en de FIA Foundation voor de gulle donatie.” De veiling start op 15 juni. Verdere informatie over de veiling is te vinden via rmsothebys.com.

