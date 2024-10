De Rwandese hoofdstad Kigali is op 13 december het decor voor de jaarlijkse FIA-prijsuitreiking. Tijdens dit prestigieuze evenement ontvangen de grootheden van de autosport hun trofeeën. Ook de wereldkampioen van de Formule 1 neemt hier zijn beker in ontvangst. Ondanks een nationale uitbraak van het levensbedreigende Marburg-virus in Rwanda, wil de FIA het evenement gewoon door laten gaan.

Eind vorige maand maakte het Rwandese ministerie van Volksgezondheid bekend dat meerdere mensen zijn besmet met het Marburg-virus. Volgens de laatste officiële cijfers zijn er inmiddels achtenvijftig gevallen bekend en zijn er al dertien mensen overleden. De WHO doet onderzoek naar de uitbraak en spreekt van ‘zeer hoge risico’s’ op nationaal niveau. “Op basis van de huidige risicobeoordeling raadt de WHO reizen van en naar Rwanda af,” aldus een verklaring.

Een algeheel reisverbod is echter uitgebleven, waardoor de belangrijkste toeristische attracties in Rwanda nog steeds functioneren. Derhalve is het de FIA ook toegestaan om de prijsuitreiking in Kigali ‘gewoon’ door te laten gaan. Een woordvoerder van de organisatie zei tegenover het Duitse Autosport dat de situatie wel ‘nauwlettend in de gaten wordt gehouden’.

“We werken nauw samen met het ministerie van Volksgezondheid in Rwanda,” liet de FIA weten. “Op dit moment gaan we door zoals gepland.” Het Marburg-virus, dat vergeleken wordt met ebola, kan een dodelijke koorts veroorzaken. Een behandeling is er nog niet, waardoor het sterftecijfer is opgelopen tot ongeveer achtentachtig procent.

