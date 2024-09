Na uitvoerige tests heeft de FIA dinsdag bevestigd dat de voorvleugels van alle Formule 1-teams legaal zijn bevonden. Enkele teams, waaronder Red Bull en Ferrari, trokken eerder dit jaar aan de bel. Met name Mercedes en McLaren werden ervan verdacht dat hun voorvleugel te veel zou buigen onder aerodynamische druk. Echter, volgens de FIA voldoen alle onderdelen aan de regels.

Tijdens het raceweekend in België werd er al onderzoek gedaan naar de beweeglijkheid van de voorvleugel. Zo kreeg het team van McLaren speciale camera’s op de auto gemonteerd om de zogenaamde flex van het carbon te monitoren. Na de GP van Italië riep Helmut Marko de FIA op om deze beelden nader te onderzoeken. Dinsdag kon de organisatie bevestigen dat de tests uitwezen dat alle teams binnen de regels opereren.

“Alle voorvleugels voldoen momenteel aan de regelgeving voor 2024,” luidt een officieel statement van de FIA. “Wij onderzoeken deze onderdelen middels verschillende controles (conformiteit van oppervlakken, conformiteit van vervormingen, etc.) met betrekking tot de relevante reglementen.”

Verbod op flexi-wings?

Volgens de FIA zullen er nog meer controles plaatsvinden gedurende de komende Grands Prix. In 2025 kan er mogelijk een wijziging komen in de reglementen wat betreft de beweeglijkheid van de voorvleugels. “Tot en met de GP van Singapore zullen we blijven testen,” vervolgt het bericht. “We moeten ervoor zorgen dat alle teams de camera’s op verschillende soorten circuits hebben gebruikt.”

De buigbare voorvleugel – of flexi-wing – is geen nieuwe uitvinding. Mercedes maakt al langer gebruik van een dergelijk onderdeel. Het is aan de FIA om te bepalen of er in de toekomst regelgeving moet komen tegen dit soort innovaties. De flexi-wing zorgt hoofdzakelijk voor minder weerstand op de rechte stukken en dus voor een hogere topsnelheid.

