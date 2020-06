FIA-veiling: Spullen van Damon Hill brengen meer op dan die van Hamilton en Verstappen

De Race against Covid-veiling die vorige week begon, is afgerond. Tijdens de veiling, waarvan de volledige opbrengst wordt gebruikt in de strijd tegen het coronavirus, kon geboden worden op unieke items uit de Formule 1. Race-overalls van Schumacher en Hamilton of een McLaren-showcar uit 2009, wie voldoende geld bood, kon het in zijn bezit krijgen. Dit zijn de items die het meeste geld hebben opgebracht.

Het waren niet de spullen van de huidige sterren die het meeste geld opbrachten, maar wel die van Damon Hill, wereldkampioen in 1996. De Brit doneerde een helm en overall waarin hij in 1995 de Grote Prijs van Australië won. Het pakket leverde 33.000 pond (36.500 euro) op.

Lees ook: FIA-veiling van start: overall van Schumacher, McLaren showcar en dagje in Ferrari-sim onder de hamer

Van de huidige grid bracht een pakket van Lewis Hamiltons spullen het meeste geld op. Schoenen, handschoenen en een overall van de wereldkampioen kwamen uiteindelijk onder de hamer voor 26.000 pond (28.700 euro). Charles Leclercs overall werd verkocht voor 25.000 pond (27.600 euro), voor de overall, schoenen en een stuk van de achtervleugel van Max Verstappen werd 24.000 pond (26.500 euro) geboden.

Het item dat het meeste geld opleverde was een McLaren MP4-24-showauto uit 2009. Het hoogste bod voor de McLaren, afgewerkt in de kleurstelling van de MP4-31 uit 2015, tikte af op 55.000 pond (60.900 euro). Ook een schaalmodel van Paul Oz’s bronzen beeld ‘Eau Rouge’ van Ayrton Senna, zittend in een rijpositie, bracht met 40.000 pond (44.000 euro) een mooie som op voor het goede doel.

Lees ook: RTL’s pitreporter Kai Ebel: ‘Had wat coulance van Liberty verwacht’