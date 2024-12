Na de controverse rondom de achtervleugel van McLaren heeft de FIA een aantal wijzigingen doorgevoerd in de technische reglementen voor 2025. Zo worden de regels voor de buigbaarheid van aerodynamische onderdelen aangescherpt. McLaren kwam dit jaar onder vuur te liggen omdat de achtervleugel te veel zou bewegen onder aerodynamische druk, waardoor er op snelle circuits een soort ‘mini-DRS’ ontstond.

Beelden aan boord van de MCL38 tijdens de GP van Azerbeidzjan zorgden dit jaar voor ophef. Op het snelle stratencircuit zou de achtervleugel zo ver doorbuigen dat er een soort ‘mini-DRS’ werd gecreëerd. Na een inspectie van de FIA paste McLaren het onderdeel aan, al kon de organisatie het team niet betrappen op een overtreding. Om nieuwe discussies te voorkomen, worden de regels in 2025 aangescherpt.

De aanpassingen werden bekendgemaakt tijdens de laatste vergadering van de FIA World Motor Sport Council in Rwanda, voorafgaand aan de prijsuitreiking van vrijdag. “Met uitzondering van de carrosserie-onderdelen die door de coureur kunnen worden aangepast, moeten alle aerodynamische onderdelen die de prestaties van de auto kunnen beïnvloeden stevig zijn bevestigd en onbeweeglijk zijn”, luidt de bijgewerkte regel. “De achtervleugel moet – wanneer de DRS-flap niet is uitgeklapt – een opening hebben tussen 9,4 mm en 13 mm.”

‘Heat hazard’

De FIA heeft verder nieuwe heat hazard-regels aangekondigd. Deze treden in werking wanneer het warmer is dan 30,5 graden Celsius. De teams worden dan verplicht om extra koelsystemen in te bouwen in de auto om de coureurs te beschermen tegen extreme hitte. Het gaat hierbij niet om een traditionele airco, maar om een systeem dat koele lucht naar de cockpit geleidt. Het minimumgewicht van de auto’s wordt in deze situatie met vijf kilogram verhoogd.

Deze maatregelen volgen op de GP van Qatar in 2023, waar veel coureurs klaagden over de slopende omstandigheden. Meerdere deelnemers hadden achteraf medische hulp nodig vanwege uitdroging of uitputting. Logan Sargeant moest vervroegd afzwaaien, terwijl Esteban Ocon onthulde dat hij had overgegeven in zijn helm. Volgens de nieuwe regels kan de racedirecteur vóór een Grand Prix een heat hazard uitroepen.

