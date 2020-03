Flashback ’94: Het debuut van Jos Verstappen in Brazilië, eerste race eindigt met klapper

Vandaag exact 26 jaar geleden maakt Jos Verstappen zijn Formule 1-debuut. In Brazilië staat de Limburger in zijn Benetton voor het eerst aan de start van een Grand Prix. In de 35ste ronde komt zijn debuutrace op Interlagos ongelukkig ten einde.

De Formule 1 ligt door de wereldwijde coronacrisis volledig stil. Het is wachten op nieuws van de FIA en de FOM, wanneer wordt er weer gereden? Tot die tijd doet FORMULE 1 een paar keer per week een greep in het rijke archief: Flashback.

Jos Verstappen wordt in 1994 aangenomen als test- en reservecoureur bij Benetton. Nadat JJ Lehto bij een crash tijdens een test een nekwervel heeft gebroken, krijgt Verstappen zijn kans. Hij mag naast Michael Schumacher instappen in de tweede Benetton.

(Tekst loopt door onder foto)

Lees ook: Flashback ’95: Ietwat voorbarige conclusies na snelle testtijden Jos Verstappen in Estoril

Verstappen maakt zijn debuut tijdens de seizoensopener in Brazilië. Op Interlagos kwalificeert de Nederlander zich op de negende plaats. Ayrton Senna en Michael Schumacher bezetten de eerste startrij.

Verstappens debuutrace komt in ronde 35 ten einde. Samen met Eddie Irvine nadert de Nederlander de Ligier van de gedubbelde Éric Bernard en de sputterende McLaren van Martin Brundle. Verstappen probeert voorbij Irvine te gaan, maar wordt door de Brit op het gras gedwongen. Verstappen verliest de controle over zijn Benetton, waardoor de vier auto’s elkaar raken. Verstappens bolide tuimelt spectaculair over de McLaren van Brundle, de debuutrace van de Nederlander komt zo ongelukkig ten einde.

Bekijk de crash hier:

Lees ook: Jos Verstappen: ‘Max was mijn levensproject’