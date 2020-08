Flavio Briatore in stabiele conditie in het ziekenhuis

Flavio Briatore is besmet geraakt met het coronavirus en ligt in het ziekenhuis. Volgens de doctoren gaat het naar omstandigheden goed met de oud-Renault-teambaas en ligt hij in stabiele conditie in het ziekenhuis.

Briatore ligt naar verluidt in het San Raffaele ziekenhuis in Milaan. In de Italiaanse media gingen er geluiden dat de flamboyante Italiaan ernstige symptomen van het coronavirus zou hebben en dat hij er slecht aan toe zou zijn. Dat is dus volgens de medici in het San Raffaele ziekenhuis niet waar. “Hij is in een goede en stabiele conditie”, laat het ziekenhuis weten in een statement.

Flavio Briatore was teambaas van Benetton en Renault en vierde samen met Fernando Alonso en Michael Schumacher grootste successen. Hij werd met de Duitser kampioen in 1994 en 1995 en met de Spanjaard in 2005 en 2006.

