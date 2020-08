Leclerc verwacht geen wonderen: ‘We zullen niet zo sterk zijn als vorig jaar’

Charles Leclerc won vorig jaar zijn eerste race op Spa-Francorchamps, maar hij rekent op een zwaarder weekend dit jaar.

Charles Leclerc domineerde vorig jaar in Spa. Hij was op zaterdag zeven tienden sneller dan Sebastian Vettel, die de tweede tijd klokte en in de race kwam hij pas op het eind onder druk te staan van Lewis Hamilton. Maar opnieuw een overwinning op Spa is dit jaar niet realistisch, zo weet de Monegask.

“Het zal moeilijker voor ons worden, aangezien we niet zo competitief zijn als vorig jaar. Maar we hebben gezien dat op deze baan alles mogelijk is, zeker als het weer onvoorspelbaar is”, zegt Charles Leclerc in de preview van Ferrari.

Spa-Francorchamps heeft een speciale plek in het hart van Leclerc. “Naast dat ik hier vorig jaar mijn eerste race won, verloren we ook mijn goede vriend Anthoine Hubert (die om het leven kwam na een crash in de Formule 2, red.)”, aldus Leclerc.

Teamgenoot Sebastian Vettel roemt het circuit in de Ardennen. “Het is echt uniek. Geen ander circuit heeft zoveel hoogteverschillen, alleen zie je dat niet echt op televisie. Spa-Francorchamps heeft de moeilijkste en leukste bochten van de kalender zoals Eau Rouge, Pouhon en de bochtencombinatie voor Stavelot, die de Fransen Piff Paff noemen”, zegt Sebastian Vettel over Spa.

