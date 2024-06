Flavio Briatore – een berucht figuur in de Formule 1 – zou een rentree mogelijk kunnen maken voor Mick Schumacher. Waar Italiaanse media eerder meldden dat Briatore een belangrijke rol gaat krijgen bij Alpine, denkt het Duitse BILD te weten dat de oud-teambaas al voorzichtig aan de touwtjes trekt. Daarbij zou Briatore werken aan een comeback voor WEC-coureur Mick Schumacher.

In mei schreef het Italiaanse Corriere della Sera dat Flavio Briatore aan de slag gaat als ‘consultant’ bij Alpine. De flamboyante zakenman stond eerder aan het hoofd van de Franse renstal, dat toen nog bekend stond als Benetton en later Renault. BILD kan de vernieuwde samenwerking tussen Briatore en Alpine inmiddels bevestigen. Het team uit Enstone – dat het organisatorisch ontbreekt aan stabiliteit – kan alle hulp ongetwijfeld goed gebruiken.

Rentree voor Mick Schumacher

BILD speculeert verder dat Briatore een rentree mogelijk kan maken voor Mick Schumacher – de voormalig Formule 1-coureur is nu werkzaam bij het WEC-team van Alpine en rijdt aankomend weekend in Le Mans. Teambaas Bruno Famin heeft al eerder laten doorschemeren dat de jonge Duitser een van de opties is voor 2025. Briatore zal ongetwijfeld een voorkeur hebben voor Schumacher – in 1991 haalde hij diens vader naar het toenmalige Benetton. Schumi won in 1994 en 1995 twee titels met het team.

Zelf droomt Mick Schumacher nog altijd van een comeback in de koningsklasse. De 25-jarige coureur racete tussen 2021 en 2022 voor het team van Haas, maar kwam daarna niet meer aan de bak. In gesprek met The Independent gaf hij toe nog steeds te dromen van de Formule 1.

Flavio Briatore is een controversieel figuur binnen de sport. Na wereldtitels te hebben gewonnen met Michael Schumacher en Fernando Alonso, moest hij in 2009 noodgedwongen het veld ruimen. Door zijn betrokkenheid bij crashgate – het schandaal waarbij Nelson Piquet Jr. zijn bolide met opzet in de muur reed – werd hij zelfs even verbannen uit de Formule 1.

