Jack Doohan werd na de zomerstop aangekondigd als de vervanger van Esteban Ocon. De 21-jarige reservecoureur krijgt vanaf volgend jaar fulltime een plek bij Alpine. Voordat hij een contract kreeg, moest hij het nog opnemen tegen Mick Schumacher. Echter, volgens de laatste geruchten was het stoeltje altijd al voor Doohan bestemd. Althans, daar zou adviseur en ex-teambaas Flavio Briatore wel voor hebben gezorgd.

Briatore zwaait sinds dit jaar weer met de scepter bij Alpine. Toegegeven, de Italiaanse zakenman heeft een adviserende rol gekregen van Renault-CEO Luca de Meo, maar volgens experts heeft de ex-teambaas veel overwicht binnen het team. Het Duitse BILD meldt dat Briatore ook verantwoordelijk was voor het contracteren van Jack Doohan, ongeacht de verhoudingen met Mick Schumacher, die eveneens in de rij stond voor een stoeltje bij de Fransen.

Briatore heeft een goede band met de Schumacher-familie, maar dat garandeerde nog geen plekje voor Mick, de jongste Schumacher-telg en voormalig Haas-coureur. Jack Doohan en Mick Schumacher stonden in juli nog lijnrecht tegenover elkaar tijdens een speciale testdag op Circuit Paul Ricard. In de media sprak men van een heuse shoot-out.

Mercedes-teambaas Toto Wolff verklapte niet veel later dat Schumacher het geweldig had gedaan tijdens deze beproeving. F1-insider meldde dat de Duitser inderdaad sneller was gedurende een aantal longruns, hoewel hij het over één snelle ronde moest afleggen tegen Jack Doohan. Laatstgenoemde kreeg het voordeel van de twijfel en debuteert volgend jaar naast Pierre Gasly. Mick moet al zijn hoop vestigen op het tweede stoeltje bij Sauber. Topman Mattia Binotto, nog een oude bekende van de familie Schumacher, bevestigde onlangs dat ze hem wel degelijk overwegen.

Ex-teambaas Flavio Briatore heeft sinds dit jaar een adviserende rol bij het team van Alpine (Motorsport Images)

