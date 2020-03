Formule 1-baas Chase Carey schrijft open brief aan fans

Formule 1-CEO Chase Carey heeft een open brief aan alle F1-fans geschreven. Carey verontschuldigt zich voor de uitgestelde races en zegt dat er voorlopig geen duidelijkheid is voor het verdere verloop van de F1 in 2020. “We zijn echter van plan om het seizoen 2020 te starten zodra het veilig is om dit te doen.”



“Beste F1-fans, we willen onze gedachten en perspectieven van vorige week delen terwijl we de pandemie van het coronavirus aanpakken”, begint de brief. “We verontschuldigen ons aan de fans die getroffen zijn door de annulering in Australië en het uitstel van de andere races tot nu toe. Deze beslissingen worden genomen door de Formule 1, de FIA ​​en onze lokale promotors in snel veranderende en evoluerende omstandigheden. We geloven dat deze juist en noodzakelijk zijn”, gaat de brief verder.

Gezondheid en veiligheid zijn momenteel de voornaamste zorgen, erkent Carey. “In de eerste plaats is onze prioriteit de gezondheid en veiligheid van de fans, teams en organisaties van de Formule 1, evenals een bredere samenleving. We willen ons medeleven ook tonen aan de mensen die al getroffen zijn, inclusief de mensen in de Formule 1-familie.”



Seizoen 2020

Carey beseft dat de hele F1-wereld wacht tot het seizoen 2020 van start kan gaan. “We erkennen dat iedereen wil weten wat de volgende stap is voor de Formule 1 in 2020. Er zijn vandaag geen specifieke antwoorden gezien de aard van de situatie”, moet Carey iedereen teleurstellen. “We zijn echter van plan om het seizoen 2020 te starten zodra het veilig is om dit te doen.”

De Formule 1 is in constant overleg met experts om te kijken welke stappen de komende weken en maanden ondernomen kunnen worden. “We werken dagelijks samen met experts en functionarissen terwijl we evalueren hoe we de komende maanden verder gaan. We houden jullie op de hoogte en geven zo snel mogelijk details.” Afsluiten doet Carey met een woord van dank. “We zijn dankbaar voor jullie steun en begrip en we wensen jullie en je families het allerbeste. Vriendelijke groet, Chase.”

