Midden april werd bekend dat de Formule 1 een nieuw puntensysteem overweegt. Op aanraden van de kleinere teams moeten de beschikbare punten breder verdeeld worden over de grid. Een systeem waarbij de top twaalf wordt beloond is mogelijk, maar een radicalere wijziging waarbij alle twintig coureurs in de punten vallen is inmiddels van tafel.

Enkele Formule 1-teams zouden gedurende het seizoen hebben geklaagd over de beschikbare punten binnen de sport. Het huidige puntensysteem, dat in 2010 werd geïntroduceerd, moet op de schop. Op dit moment rijden alleen de eerste tien coureurs in de punten, inmiddels zijn er verschillende alternatieven genoemd waarbij ook de rest van de grid in de prijzen kan vallen.

Een van de opties is het puntensysteem uitbreiden zodat ook P11 en P12 punten opleveren. Hierdoor wordt de drempel om te scoren in het kampioenschap minder groot. Dit lijkt een reële optie te zijn voor de Formule 1. Het is nog onduidelijk of dit voorstel ook daadwerkelijk wordt aangenomen, de beslissing is inmiddels uitgesteld tot de zomer. “We zijn een paar simulaties aan het testen”, laat CEO Stefano Domenicali weten.

‘Niet alle coureurs gaan beloond worden’

De Formule 1-baas wil benadrukken dat een nieuw puntensysteem uitvoerig getoetst moet worden, alvorens er een beslissing wordt gemaakt. “Aanvankelijk kun je iedereen tevreden stellen, maar op den duur zul je altijd tegen problemen aanlopen”, aldus de CEO. Domenicali kan wel verzekeren dat het radicale voorstel om de hele grid met punten te belonen geen optie is. “Zo’n systeem komt er sowieso niet.”

