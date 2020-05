Formule 1-wereld reageert op transfers Sainz en Ricciardo

Twee dagen na de aankondiging van Vettels breuk met Ferrari zijn twee begeerde stoeltjes voor 2021 alweer ingevuld. Carlos Sainz trekt naar Ferrari als vervanger van Vettel, Daniel Ricciardo verhuist naar McLaren (dat vanaf volgend jaar met Mercedes-motoren rijdt) en neemt Sainz’ stoeltje over. Dit is hoe de F1-wereld reageert op de stoelendans.

Lando Norris en Carlos Sainz vormden afgelopen jaar het grappigste duo in de paddock. In 2021 krijgt de jonge Brit met Daniel Ricciardo een waardige vervanger. “Eerst dit jaar mooi afsluiten”, zegt Norris.

¡Adiós amigo! It’s only been a year, but it’s been a pleasure @Carlossainz55. We’ve had some good laughs and made a few memories. Give it your all mate and let’s give this year the send off it deserves. pic.twitter.com/Vnyrpdw0WG — Lando Norris (@LandoNorris) May 14, 2020

Nico Hulkenberg lijkt blij te zijn voor zijn ex-teamgenoot.

Lees ook: Officieel: Sainz in 2021 naar Ferrari als vervanger van Vettel

Williams vraagt zich af of het iets gemist heeft op donderdagochtend.

Been busy the last hour or so…did we miss anything? pic.twitter.com/9w826hRULV — ROKiT WILLIAMS RACING (@WilliamsRacing) May 14, 2020

Ex-coureur Pedro de la Rosa noemt Sainz’ overstap “een droom die uitkomt”.

Esto es un verdadero sueño!🙏Enhorabuena a @Carlossainz55 y a toda la afición👏 pic.twitter.com/Rifj9D9XAo — Pedro de la Rosa (@PedrodelaRosa1) May 14, 2020

Giedo van der Garde solliciteert al grappend voor de rol van reservecoureur bij McLaren. Waarschijnlijk zit het hoge lol-gehalte van McLarens toekomstig duo daar voor iets tussen.

Norris & Ricciardo as a drivers duo. @McLarenF1, about that third seat… please. — Giedo van der Garde (@GvanderGarde) May 14, 2020

Felicitaties van Felipe Massa aan Sainz en Ricciardo.

Haas toont dan weer hoe onze redactieleden er momenteel uitzien.

Lees ook: Ricciardo maakt per 2021 overstap van Renault naar McLaren

Volgens Karun Chandhok maakt zowel Sainz als Ricciardo een goede keuze met zijn transfer.