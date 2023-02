Dat de Formule 1 de Grand Prix van Las Vegas lang op de kalender wil houden, is geen geheim. Op de achtergrond zou er al gewerkt worden aan een deal voor tien jaar, waardoor de race in ieder geval tot en met 2032 op de Formule 1-kalender zou staan.

Het was lange tijd de droom van de Formule 1 om weer een race te organiseren in de entertainmenthoofdstad van de wereld, maar in plaats van op een parkeerplaats te racen zoals in de jaren tachtig tweemaal gebeurde zal dat nu op de beroemde Strip zijn. Daardoor scheuren de coureurs straks over het ruim 6 kilometer lange stratencircuit langs Caesars Palace, de Bellagio-fonteinen en Cosmopolitan Casino.

Voor deze race in Las Vegas heeft de Formule 1 flink uitgepakt. Zo heeft het een stuk grond gekocht voor ruim 220 miljoen om een paddock-gebouw te bouwen en werkt het samen met lokale ondernemers om het evenement goed te laten verlopen.

Lees ook: Voor 5 miljoen dollar naar GP Las Vegas? Dit zit er in het ‘Emperor’s Package’

De Grand Prix van Las Vegas staat in ieder geval tot en met 2025 op de kalender, maar als het aan de Formule 1 ligt dan is deze race ‘here to stay‘. FOX5 meldt op basis van een resolutie in de vergadering van de Clark County Commission van 7 februari dat de raad het evenement voor tien jaar wil erkennen, waardoor de race tot en met 2032 op de Formule 1-kalender zou staan.

In een verklaring naar aanleiding van die resolutie laten de Formule 1 en Liberty Media weten dat zij van deze race een ‘permanente Grand Prix-locatie’ wil maken. “Onze huidige overeenkomst voor een jaarlijkse race loopt tot 2025”, valt in de verklaring te lezen.

Lees ook: Domenicali: ‘Veel dingen zullen pas last-minute klaar zijn voor GP Las Vegas’

“Dat gezegd zijnde, hebben de Formule 1 en Liberty Media geïnvesteerd in Las Vegas met de aankoop van 39 hectare grond, de bouw van een 250.000 vierkante meter paddockgebouw en filantropische inspanningen om de lokale gemeenschap te ondersteunen. Het is ons doel om van Las Vegas een permanente Grand Prix-locatie op de Formule 1-kalender te maken. Een goedkeuring voor tien jaar geeft ons de zekerheid dat het raceweekend voor de lange termijn op de kalender staat.”