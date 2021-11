Met de in het water gevallen Grand Prix van België nog in het achterhoofd, werkt de Formule 1 aan een plan om ervoor te zorgen dat er beter gereden en geracet kan worden als het (flink) regent en nat is.

De Formule 1 ging, in elk geval voor de buitenwereld, namelijk nat in Spa. Na uren uitstel telde de race daar uiteindelijk slechts twee rondjes – achter de safetycar. Behalve de amper aflatende regen en zeiknatte baan, was vooral de spray die de auto’s opwerpen een probleem. Dit betekende dat het zich gering was, en dus gevaarlijk.

Autosport meldt nu dat de Formule 1-organisatie samen met autosportbond FIA naar mogelijke oplossingen voor dit soort scenario’s kijkt. Pat Symonds, chief technical officer van de Formule 1, zou zich hierover buigen. Daarnaast hebben de FIA en Formule 1 met coureurs over hun ervaringen gesproken, vertelt Ross Brawn, sportief directeur van de sport.

Prototypes als voorbeeld?

“Er is nu een begin gemaakt met interessant werk aangaande de spray en het zicht”, zegt Brawn. Hij licht daarbij met name de ervaringen van Fernando Alonso eruit als ‘vrij interessant’, aangezien de Spanjaard voor zijn Formule 1-rentree dit jaar in het World Endurance Championship in prototype-bolides reed.

“Fernando zei dat ze daarin veel beter in de regen kunnen rijden. Dat is in zekere zin opvallend, want je zou denken dat het met gesloten cockpits en ruitenwissers juist uitdagend zou zijn. Fernando zei echter dat de spray op een andere manier van de auto’s afkomt.”

De achterwielen van prototypes zijn natuurlijk omgeven door bodywork, terwijl dit bij de open-wheel Formule 1-auto’s niet zo is. Toch denkt Brawn dat de nieuwe Formule 1-auto’s die in 2022 geïntroduceerd worden minder spray zullen opwerpen. “Al is het zeker iets waar we verder naar gaan kijken.” Het staat ‘op de lijst’ als verbeterpunt, aldus Brawn.

Banden

Naast zicht is aquaplaning het grootste obstakel om goed in de regen te racen. Volgens Brawn ligt de uitdaging hiervan vooral bij de banden. In de Formule 1 is Pirelli de enige bandenleverancier, en dat blijft het nog tot en met minstens 2024. De regenbanden van de Italiaanse fabrikant zijn al vaak bekritiseerd door de coureurs.

