Formule 3 stelt wintertest uit door reisverbod

De eerste wintertest voor het nieuwe Formule 3-seizoen gaat voorlopig niet door. De test, die op 25 en 26 februari zou plaatsvinden in Spanje, wordt uitgesteld. De Britse teams en coureurs kunnen door reisrestricties niet zonder problemen naar Spanje reizen.

De eerste wintertest voor de F3-seizoen is uitgesteld. De voorlaatste opstapklasse naar de F1 zou op 25 en 26 februari testen in het Spaanse Jerez, maar het coronavirus stuurt die plannen in de war. Dat heeft vooral te maken met het reisverbod voor mensen uit het Verenigd Koninkrijk, dat door de Spaanse overheid werd verlengd tot 2 maart. De Britse teams, Carlin en Hitech Grand Prix, kunnen daardoor niet naar Zuid-Europa reizen. Ook de coureurs uit het Verenigd Koninkrijk zijn slachtoffer van de maatregelen.

“De eerste pre-season test, die op 25 en 26 februari plaats zou vinden in Jerez de la Frontera, gaat niet door. Dit heeft te maken voor een reisverbod voor mensen uit het Verenigd Koninkrijk, deze maatregel is door het Spaanse ministerie van Volksgezondheid verlengd tot en met 2 maart”, zo meldt de Formule 3-organisatie.

Het uitstellen van de eerste wintertest is voor de F3-teams gelukkig geen ramp, de klasse heeft er namelijk nog twee andere gepland. Halverwege maart wordt er getest in Barcelona, begin april in Spielberg. De test in Jerez gaat men alsnog proberen inplannen, aangezien er nog voldoende tijd is. De start van het Formule 3-seizoen staat gepland voor het weekend van 7 tot en met 9 mei in Barcelona, waar de F3 in het voorprogramma van de Formule 1 rijdt.

