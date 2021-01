Formule E-baas Agag: ‘Ecclestone had de controle over de Formule E moeten nemen’

Terwijl de F1 nadenkt over de volgende generatie motoren, is het voor Formule E-baas Alejandro Agag duidelijk: een fusie tussen de Formule 1 en de Formule E is en blijft ‘de toekomst’. Omdat de Formule E de volgende negentien jaar een exclusieve licentie heeft voor een elektrische single seater-klasse, is een fusie de logische oplossing. “Bernie had de controle over de Formule E moeten nemen, zodat ze zelf konden kiezen wat ze ermee gingen doen.”

Terwijl de Formule 1 in 2021 voor het achtste jaar rijdt met de hybride V6-motoren, wordt er druk nagedacht over nieuwe motorreglementen, die in 2026 geïntroduceerd zouden moeten worden. Voorlopig ziet het ernaar uit dat ook onder de nieuwe reglementen met hybride krachtbronnen gereden zal worden. Die krachtbron zou dan eenvoudiger en goedkoper moeten worden en bovendien geschikt zijn voor de zogenaamde e-fuels of synthetische brandstoffen.

Overschakelen op elektrische aandrijving behoort hoe dan ook niet tot de mogelijkheden, tenzij de F1 een fusie met de Formule E overweegt. De elektrische raceklasse kreeg van de FIA namelijk een exclusieve licentie om de komende negentien jaar een elektrisch kampioenschap met single seaters te mogen organiseren.

Dat de Formule 1 niet alle opties heeft, is volgens Formule E-baas Alejandro Agag een gevolg van Bernie Ecclestone’s beleid. “Bernie had de controle over de Formule E moeten nemen, het binnen de eigen gelederen moeten creëren en controleren zodat ze konden kiezen wat ze ermee gingen doen”, vertelt de 50-jarige Spanjaard in gesprek met CarAdvice.

Omdat elektrisch racen volgens Agag de toekomst is, kan enkel een fusie tussen de F1 en FE een uitweg bieden voor de Formule 1. “Qua prestige en publiek is de Formule E van heel ander niveau dan de Formule 1, maar ik ben ervan overtuigd dat een fusie tussen beide partijen nog altijd de toekomst is. Ik weet niet wanneer dit gaat gebeuren en of de aandeelhouders dit willen, maar ik denk dat de F1 de transitie naar elektrisch moet maken en dat kan pas over negentien jaar als ze niets met de Formule E doen. Dan loopt onze licentie pas af”, aldus de Formule E-baas.

