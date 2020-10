Geen Formule E, wel IndyCar: dit zijn Honda’s toekomstplannen in de autosport

Honda maakte vrijdag bekend zich na 2021 terug te trekken uit de Formule 1. Dat betekent echter niet dat het Japanse merk volledig stopt met autosport. De andere raceklassen waarin Honda actief is, zullen in de nabije toekomst ook op de autobouwer kunnen blijven rekenen. “Nu we hebben besloten om te stoppen met onze deelname aan de Formule 1, willen we andere motorsporten promoten.”

Honda zegt dat het de F1 verlaat om zich te concentreren op de verkoop van CO2-neutrale voertuigen, met als doel volledig CO2-neutraal te worden tegen 2050. De Japanse autobouwer zegt daarbij niet de overstap naar de Formule E te zullen maken. “Wat andere raceklassen met elektrische voertuigen betreft, hebben we momenteel geen specifieke plannen om deel te nemen”, vertelt Honda-CEO Takahiro Hachigo aan RaceFans.

“We mikken op 2050, we willen CO2-neutraal zijn voor 2050”, herhaalt de Honda-topman. “Dus daar willen we onze middelen voor inzetten”, zegt Hachigo, die benadrukt dat een snelle terugkeer in de F1 niet aan de orde is. “Maar zoals ik al zei, racen zit in het DNA van Honda. In andere raceklassen waaraan Honda momenteel deelneemt, zullen we dat voortzetten met onze passie die we hebben voor die klassen.” Honda is onder meer actief in de IndyCar, Superformula, WTCR en de SuperGT.



Het afscheid van de F1 biedt voor Honda de kans om andere raceklassen in de kijker te zetten. “Nu we hebben besloten om te stoppen met onze deelname aan de Formule 1, willen we andere motorsporten promoten”, legt hij uit. “We hopen dat we in heel Japan enthousiasme voor verschillende soorten motorsport kunnen stimuleren.”

